Yol verme kavgasıyla başladı: LÖSEV'e bağış ile bitti

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, Cumhuriyetin 100. yılı kutlamalarının yapıldığı gün yaşanan bir trafik tartışması, örnek bir uzlaşmayla sonuçlandı. Eski Bağlar Mahallesi’nde iki sürücü arasında yol verme nedeniyle başlayan sözlü tartışma, kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Olay çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi ve polis ekipleri tarafından müdahale edildi.