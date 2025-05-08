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Yol verme kavgasıyla başladı: LÖSEV'e bağış ile bitti

Yol verme kavgasıyla başladı: LÖSEV'e bağış ile bitti

11:268/05/2025, Perşembe
AA
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Taraflar, Lösemili Çocuklar Vakfına (LÖSEV) bağış şartıyla uzlaştı.
Taraflar, Lösemili Çocuklar Vakfına (LÖSEV) bağış şartıyla uzlaştı.

Eskişehir'de iki sürücü arasında yol verme meselesi üzerine çıkan tartışmanın, basit yaralanmayla sonuçlanmasının ardından başlatılan soruşturmada taraflar, Lösemili Çocuklar Vakfına (LÖSEV) bağış şartıyla uzlaştı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, Cumhuriyetin 100. yılı kutlamalarının yapıldığı gün yaşanan bir trafik tartışması, örnek bir uzlaşmayla sonuçlandı. Eski Bağlar Mahallesi’nde iki sürücü arasında yol verme nedeniyle başlayan sözlü tartışma, kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Olay çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi ve polis ekipleri tarafından müdahale edildi.

Taraflar hakkında “basit yaralama” suçundan soruşturma başlatıldı. Ancak Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Uzlaştırma Bürosu’nun devreye girmesiyle dosya mahkemeye taşınmadan çözüme kavuştu. Uzlaştırmacının yaptığı görüşmeler sonucunda, kavga eden iki sürücü, birbirlerinden şikâyetçi olmaktan vazgeçti ve Lösemili Çocuklar Vakfı’na (LÖSEV) bağış yapma şartıyla uzlaştı.



#LÖSEV
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#Yol verme kavgası
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