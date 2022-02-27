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İSTANBUL

Yolcuyla tartışan İETT şoförü seferini başlatmak istemedi: Psikolojim bozuldu

Eminönü'nde ön kapıdan binmeyen bir yolcuyla tartışan İETT otobüsü şoförü, kontak kapattı. BN1 hat numaralı Eminönü - Halkalı seferini yapmaya hazırlanan bir İETT otobüsünün şoförü, Eminönü Mısır Çarşısı otobüs durağında arka kapıdan binmeye çalışan yabancı uyruklu bir yolcuya tepki göstererek kontak kapatınca, yolcularla tartıştı.

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Haber Merkezi AA
Yolcuyla tartışan İETT şoförü seferini başlatmak istemedi: Psikolojim bozuldu
Foto: İHA.

Şoförün aracı çalıştırmamasına tepki gösteren bir yolcu da "Şoför protesto ediyor, yolcuları götürmüyor. Psikolojisi bozulmuş. Bu kadar insan işine gücüne gitmeye çalışıyor" diyerek, yaşananları cep telefonuyla kayda aldı.

  • Otobüs şoförü de yolcuya "Benim psikolojim bozuldu kardeşim. İnsan gibi ön kapıdan bineceksiniz. Polis arkada, polisi ara" şeklinde yanıt verdi.

Şoförün, ön kapıdan binmeyen yolcuya tepki göstermesinin ardından yabancı uyruklu olduğu belirtilen yolcunun araçtan inerek tekrar ön kapıdan otobüse bindiği öğrenildi.

Yaşanan tartışmanın ardından yaklaşık 30 dakika aracı çalıştırmayan sürücünün daha sonra seferlerine devam ettiği bildirildi.

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