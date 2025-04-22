Yolsuzluğu örttü, başkan yardımcısı oldu

CHP’li belediyeler yolsuzluk iddialarıyla gündemden düşmüyor. Tutuklu eski İBB Başkanı İmamoğlu’nun Beylikdüzü’nde en büyük rant elde ettiği projelerden biri olarak bilinen Kameroğlu Metrohome’daki usulsüzlükler deşifre oluyor. Belediyenin emsal değerleriyle oynayıp 4,7 milyar liralık ranta alan açtığı iddia edilen projeye 2016’da İmamoğlu’nun imara aykırı yapı ruhsatı, 2019’da da yeni belediye başkanı Murat Çalık’ın iskan verdiği belirtiliyor. İş insanı Metin Karayazı, ruhsata aykırı inşa edilen bloklar ve kaçak dükkanlarla konuşulan projenin genel müdürü Veysel Erçevik’in, belediye ile şirket arasında rüşvet trafiğini yönettiğini söyledi. Erçevik’in, projedeki usulsüzlüklerle ilgili suç duyurusunda bulunan vatandaşlara davadan vazgeçmeleri karşılığında 2023 yılında 3,9 milyon lira rüşvet verdiğini anlatan Karayazı şunları kaydetti: “İmar planında ayrık nizam yapılaşma koşuluna göre projelendirilmesi gereken alan, uygulamada bitişik nizam inşa edildi. Bu imar usulsüzlüğüyle 125 dükkan ve ofis inşa edildi. Veysel Erçevik, dönemin CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Taşkın Özer ve Mülayim Demirtaş da bu ranttan faydalandı. Kameroğlu İnşaat’ın o dönemki genel müdürü Veysel Erçevik, dava açan vatandaşa 3 milyon 900 bin lira rüşvet verdi. O kişi de 14 Kasım 2023’te davadan vazgeçti. 21 Kasım’da bilirkişi raporu eklendi ama etkisiz hale geldi, çünkü davacı susturuldu. Yapı denetim ve bilirkişi süreci de Erçevik’in parayla yönlendirmesiyle şekillendi. Veysel Erçevik bu çete içinde çantacı. Erçevik, 2019’da Murat Çalık belediye başkanı olduktan sonra Beylikdüzü Belediyesi’nde başkan yardımcılığına getirildi.”