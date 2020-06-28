Yolun karşısına geçmek isteyen talihsiz adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, gece saatlerinde İzmir'in Anadolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 35 KIR 69 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Deniz Anıl Öztürk’e (25) çarptı.

Kazayı görenlerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale için kazanın olduğu yere gelen sağlık ekipleri, Öztürk’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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