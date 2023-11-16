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Yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarptığı vatandaş hayatını kaybetti

Samsun’da yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı vatandaş ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan 68 yaşındaki yaşlı adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Semih Bozkuş
01:07 - 16/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Samsun'da trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Samsun'da trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Samsun'da bir vatandaş, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesi Samsun Ordu kara yolu 41. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yalçın Seyhan idaresindeki 28 EA 676 plakalı otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen Selahattin Erdoğan’a (68) çarptı. Kazada ağır yaralanan Erdoğan, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşlı adam yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Samsun
#Çarşamba
#Trafik Kazası
29 dakika önce
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