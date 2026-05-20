Yönetmelik 6 ay içinde hayata geçecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlık bünyesinde kurulan çalışma grubuyla 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanım esaslarını belirleyerek, ilgili yönetmeliği 6 ay içinde hayata geçireceklerini bildirdi. Göktaş, Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
AVUSTRALYA RAPORU İNCELENDİ
Çocuk-ların sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemeye ilişkin Göktaş, dünyada da benzer uygulamaların gündemde olduğunu ve her ülkenin kendine yönelik çalışmalar yürüttüğünü bildirdi. Göktaş, "Özellikle Avustralya'nın raporunu inceledikten sonra gerekli tüm değerlen-dirmeleri yaptık ve eksiklikleri tamamlayarak ülkemize özgü bir model geliştirdik" ifadesini kullandı. Sosyal medyaya yönelik düzenlemeleri de içeren kanunla 15 yaş altı çocuklara yönelik güvenli dijital alanlar oluşturulacağını ve kontrollü kullanımın teşvik edileceğini vurgulayan Göktaş, çocukların yaş ve gelişimlerine uygun olmayan içeriklere maruz kalmalarını önlemeyi amaçladıklarını söyledi. Bakan Göktaş, şunları kaydetti: "Sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemenin uygulamasındaki esasların belirlenmesine yönelik Bakanlığımız bünyesinde bir çalışma grubu kurduk ve süreci ilgili kurum ve kuruluşlarla tam bir koordinasyon içinde yürütüyoruz. Kamu kurumları ve diğer paydaşlarla birlikte yürüteceğimiz bu çalışma grubunda, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik esasları kısa sürede belirleyerek ilgili yönetmeliği 6 ay içinde hayata geçireceğiz. Üzerinde çalıştığımız bu yönetmelik tamamlandığında, yeni sosyal medya düzenlemesi tüm Türkiye'de fiilen yürürlüğe girmiş olacak."
BTK KOORDİNASYONUNDA YÜRÜTÜLECEK
Bakan Göktaş, sosyal medya kullanımına yönelik yeni dönemin yalnızca yasal bir düzenlemeyle sınırlı kalmayacağını, teknik altyapı ve uygulama mekanizmalarının da kapsamlı şekilde hazırlandığını ifade etti. Yaş doğrulama sistemini başta e-Devlet olmak üzere farklı doğrulama yöntemleri üzerinden hayata geçireceklerini kaydeden Göktaş, bu sistemin BTK ile Siber Güvenlik Başkanlığı koordinasyonunda oluşturulacağını bildirdi.