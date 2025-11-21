Yozgat'ta 7 kilo esrar ele geçirildi

Aramada 7 kilo 50 gram esrar maddesi ile ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, olayla bağlantılı olarak A.Ş. gözaltına alındı.
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir evde yapılan adli aramada 7 kilo esrar maddesi ele geçirildi.
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda A.Ş. isimli şüphelinin ikametinde adli aramada yaptı. Aramada 7 kilo 50 gram esrar maddesi ile ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, olayla bağlantılı olarak A.Ş. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
