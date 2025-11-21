Yozgat'ta 7 kilo esrar ele geçirildi

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda A.Ş. isimli şüphelinin ikametinde adli aramada yaptı. Aramada 7 kilo 50 gram esrar maddesi ile ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, olayla bağlantılı olarak A.Ş. gözaltına alındı.