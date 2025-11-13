Yeni Şafak
Yük asansörü yere çakıldı: Yaşlı kadın hayatını kaybetti

18:5913/11/2025, Perşembe
DHA
80 yaşındaki Hatice Arıkan hayatını kaybetti
80 yaşındaki Hatice Arıkan hayatını kaybetti

Mersin'de 80 yaşındaki Hatice Arıkan, binanın dışında kurulu olan yük asansörüne bindi. Aşağı doğru hareket eden asansörün bilinmeyen bir sebeple hızla yere çakılmasıyla Arıkan hayatını kaybetti. Asansör kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 80 yaşındaki Hatice Arıkan (80), bindiği yük asansörün üçüncü kattan yere çakılması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde ilçedeki Yeşilyurt Mahallesi 4431 sokakta bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. Binanın 3'üncü katında oturan Hatice Arıkan, inmek için binanın dışında kurulu yük asansörüne bindi. Aşağı doğru hareket eden asansör bilinmeyen nedenle hızla yere çakıldı. Arıkan, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Arıkan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arıkan'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Asansör kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Asansör
#Hayatını Kaybetti
#Mersin
