Yük asansörü yere çakıldı: Yaşlı kadın hayatını kaybetti

Olay, öğle saatlerinde ilçedeki Yeşilyurt Mahallesi 4431 sokakta bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. Binanın 3'üncü katında oturan Hatice Arıkan, inmek için binanın dışında kurulu yük asansörüne bindi. Aşağı doğru hareket eden asansör bilinmeyen nedenle hızla yere çakıldı. Arıkan, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Arıkan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arıkan'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Asansör kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.