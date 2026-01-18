Yeni Şafak
Yunan bakan açık açık itiraf etti: Türkiye'ye karşı sessizce silahlanıyoruz

09:1818/01/2026, Pazar
G: 18/01/2026, Pazar
Adonis Georgiadis
Adonis Georgiadis

Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, Atina’nın hızlanan silahlanma politikasının arkasındaki asıl gerekçeyi açıkça dile getirdi. Türkiye’yi işaret eden Georgiadis, hedeflerinin “Ankara’dan tehdit algılamayacak kadar güçlü bir Yunanistan” olduğunu söyleyerek, Atina’nın askeri hamlelerinin doğrudan Türkiye merkezli olduğunu kabul etti.

Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, Türkiye'nin dünyada ses getiren başarılı savunma sanayi adımları sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Sessiz ama güçlü ilerliyoruz"

Atina'nın savunma sanayi hamleleriyle, Türkiye'yi yakalamak istediğini söyleyen Georgiadis, Yunanistan'ın silahlanma hamlelerini "sessiz ama güçlü" olarak nitelendirdi.

Georgiadis,
"Tek bir hedefimiz var; o da Türkiye'den tehdit edilmeyecek kadar güçlü bir Yunanistan... yani Ankara'dan güçlü Atina."
dedi.

"Uzun vadeli düşünüyoruz"

Atıkları adımların geçici olmadığını belirten Yunan Bakan, bu politikanın uzun vadeli bir stratejinin parçası olduğunu belirterek, ülkenin bölgedeki konumunu güçlendirmeyi ve ulusal çıkarları korumayı hedeflediğini kaydetti.

Yunanistan, Türkiye'yle baş etmek için ABD'den F-35 savaş uçakları, Fransa'dan Rafale savaş jetleri ve fırkayteynler sipariş etmişti. Atina, İsrail'le de İHA, hava savunma sistemleri ve çeşitli füzelerle alakalı anlaşmalar imzaladı.


