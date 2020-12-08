​Yunanistan bunu da yaptı: Ölüme terk ettiler

Yunanistan insanlık dışı bir uygulamaya daha imza attı. Ege’de sahil güvenlik gemisi ile açık denize getirdikleri göçmenleri bir lastik bota bindirip bölgeden ayrılan Yunan askerlerinin, göçmenleri ölüme terk ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Ege’de İleryoz Adası doğusunda 14 Haziran’da yaşanan olay, bölgedeki insansız hava araçlarıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Yunan Sahil Güvenlik botunun, bir lastik bot takılı halde İleryoz Adası doğusunda uluslararası sulara geldiği, daha sonra duran sahil güvenlik gemisindeki göçmenlerin Yunan askerleri tarafından teker teker lastik bota aktarıldıkları görüldü. İnsanlık dışı uygulamalarla göçmenlerin tamamını lastik bota aktaran Yunan unsurları, ardından bölgeyi terk etti.

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Lastik bota bindirdiği göçmenleri açık denizde bırakan Yunan Sahil Güvenliğin bölgeden ayrılışı, böyle görüntülendi.

NE İLK, NE DE SON

Yunan askerinin göçmenleri lastik botla açık denize bırakıp ölüme terk etmeleri, infial oluşturacak türde bir gayriinsani uygulama olarak kayıtlara geçti. Bölgedeki İHA’larla tespit edilen göçmenlerin imdadına yine Türkiye yetişti. Güvenlik uzmanları, Yunanistan’ın ölüme terk ettiği mültecilerin Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldığı bilgisini verdi. Daha önce de Yunanistan’ın Ege Denizi’nde göçmenlerin botlarına geri itme uygulamaları, botların batırılması girişimleri, NATO ve AB misyonlarının gözleri önünde defalarca yaşanmıştı.