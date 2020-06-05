Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Edirne Valiliği Yunanistan tarafından Türk özel harekat polisi botuna taciz ateşi açıldı
EDİRNE

Yunanistan tarafından Türk özel harekat polisi botuna taciz ateşi açıldı

Edirne Valiliği: Yunanistan tarafından Türk özel harekat polisi botuna taciz ateşi açıldı

Edirne Valiliği, Türk-Yunan sınırında Meriç Nehri'nde devriye görevi yapan polis özel harekat botuna Yunanistan tarafından askeri kamuflajlı bir grup tarafından taciz ateşi açıldığını, Türk polisinin havaya uyarı ateşi açması sonrası Yunan tarafından gelen taciz atışının son bulduğu açıkladı.

Haber Merkezi AA
Özel harekatçılar, Meriç nehrinde devriye görevini icra etti. (Arşiv)
Özel harekatçılar, Meriç nehrinde devriye görevini icra etti. (Arşiv)

Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinde Meriç ilçesindeki Rahmanca köyü mülki sınırlarındaki Başyurt Hudut Karakolu yakınlarında Meriç Nehri'nde devriye görevi yapan özel harekat polisinin Türkiye sınırı kısmında ağaç köklerine takılı bir göçmene ait olduğu belirlenen ceset tespit ettiği belirtildi.

Özel harekat polisinin cesedi fotoğrafladığı sırada botlarına Yunanistan tarafından taciz ateşi açıldığı ifade edilen açıklamada, "Yunanistan tarafından 10-12 kişilik askeri kamuflajlı bir grup tarafından polis özel harekat botumuza yönelik taciz ateşi açılmış, görevli personelimizin hemen pozisyon alıp havaya uyarı ateşi açması sonrasında taciz atışı son bulmuştur" ifadesi kullanıldı.

Özel harekat polisleri, Meriç'te zodyak botla devriyeyi sıklaştırdı
GÜNDEM
Özel harekat polisleri, Meriç'te zodyak botla devriyeyi sıklaştırdı

Özel Harekat Polisleri Meriç Nehri’ne indi, Yunan askerleri geri çekildi
GÜNDEM
Özel Harekat Polisleri Meriç Nehri’ne indi, Yunan askerleri geri çekildi
Abone Ol Google News
Terhune temizledi

Terhune temizledi

Libya ordusundan Hafter'e bir darbe daha.
Tıklım tıklım

Tıklım tıklım

​Vapur ve teknelerde oluşan kalabalık dikkat çekti.
Erdoğan devasa bir ağ kurdu

Erdoğan devasa
bir ağ kurdu

Economist dergisi Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini övdü.
Canlı kalma<br>ihtimali düşük

Canlı kalma
ihtimali düşük

​Bilim Kurulu üyesinden havuz yerine denizi tercih edin uyarısı.
Sıcaklıklar artacak

Sıcaklıklar artacak

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı.
Polis botumuza<br>taciz ateşi

Polis botumuza
taciz ateşi

​Edirne Valiliğinden açıklama yapıldı.
Kaos planı devrede

Kaos planı devrede

​Türkiye seri provokasyonlarla karşı karşıya kaldı.
Yüzde 35'e ulaştı

Yüzde 35'e ulaştı

İstanbul'da son iş gününde sabah trafiğinde yoğunluk yaşanıyor.
Babam dünyayı değiştirdi

Babam dünyayı değiştirdi

​George Floyd'un kızı Gianna ilk kez seslendi.
Mahkemenin<br>bilirkişi skandalı

Mahkemenin
bilirkişi skandalı

​Sanayi arazisi olarak kullanılması planlanan araziyi tarım arazisi yaptılar.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
2 yıl sonra değiştirmek zorundalar

2 yıl sonra değiştirmek zorundalar

​Ehliyetlerle ilgili çok önemli değişiklik kararı.
Maske takmış ama<br>gözünü gerçeğe kapatmış

Maske takmış ama
gözünü gerçeğe kapatmış

​Bakan Koca'dan maske kullanıma sert eleştiri.
Çemberler silindi

Çemberler silindi

Vatandaşlar sosyal mesafeyi kendisi belirlemeye çalıştı.
Test sonucu<br> belli oldu

Test sonucu
belli oldu

​Koronaya yakalanan kadın otobüste muavini öpmüştü.
Libya'yı yalnız bırakmayız

Libya'yı yalnız bırakmayız

Akdeniz'de işbirliği alanlarımızı genişletme konusunda anlaştık.
On beş ile <br>hafta sonu yasağı

On beş ile
hafta sonu yasağı

​İçişleri Bakanlığı genelgesi ile detaylar belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.