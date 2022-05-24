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EDİRNE

Yunanistan'a kaçacaklardı: 17 terör şüphelisi sınırda yakalandı

Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 15 FETÖ şüphelisi ile terör örgütü 2 PKK şüphelisi yakalandı.

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Haber Merkezi DHA
Yunanistana kaçacaklardı: 17 terör şüphelisi sınırda yakalandı
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Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesinde 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmak isteyen 15'i FETÖ, 2'si PKK şüphelisi 17 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

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