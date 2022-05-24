Yunanistan'a kaçacaklardı: 17 terör şüphelisi sınırda yakalandı

Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesinde 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmak isteyen 15'i FETÖ, 2'si PKK şüphelisi 17 kişiyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.
Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesinde 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmak isteyen 15'i FETÖ, 2'si PKK şüphelisi 17 kişiyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.
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