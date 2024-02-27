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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi baba-oğul tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken jandarma ekiplerince yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi baba-oğul, tutuklandı.

14:36 - 27/02/2024 Salı
DHA
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.E. ve oğlu E.E., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.E. ve oğlu E.E., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü ilçesindeki askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelisi meslekten ihraç eski emniyet müdürü İ.E. (54) ve oğlu ihraç eski askeri personel E.E.'yi (29) yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.E. ve oğlu E.E., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.


#Edirne
#FETÖ
#Yunanistan
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