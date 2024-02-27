Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi baba-oğul tutuklandı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.E. ve oğlu E.E., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü ilçesindeki askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelisi meslekten ihraç eski emniyet müdürü İ.E. (54) ve oğlu ihraç eski askeri personel E.E.'yi (29) yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.E. ve oğlu E.E., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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1 saat önce