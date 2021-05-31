Yunanistan'a kaçmaya çalışan ikisi PKK'lı beş kişi yakalandı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Edirne hudut hattında yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı." denildi.
Zanlılardan ikisi PKK'lı
Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan ikisinin PKK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.
Edirne hudut hattında yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2’sinin PKK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/Y9FHYdnD2h
Edirne hudut hattında yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2’sinin PKK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/Y9FHYdnD2h— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 31, 2021