Gündem Yunanistana kaçmaya çalışan ikisi PKKlı beş kişi yakalandı
EDİRNE

Yunanistan'a kaçmaya çalışan ikisi PKK'lı beş kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Edirne üzerinden yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 kişinin yakalandığını duyurdu. Zanlılardan ikisinin PKK'lı olduğu açıklandı.

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Yunanistana kaçmaya çalışan ikisi PKKlı beş kişi yakalandı
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Edirne hudut hattında yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı." denildi.

Zanlılardan ikisi PKK'lı

Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan ikisinin PKK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.

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