Yunanistan'a kaçmaya çalışan ikisi PKK'lı beş kişi yakalandı

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İsrail Büyükelçiliği önünde Mavi Marmara protestosu

Sivil toplum kuruluşları, İs rail'in Gazze'ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine saldırısının 11'inci yılı dolayısıyla Çankaya'daki İsrail Büyükelçiliği konutu önünde protesto gösterisi düzenledi. Mavi Marmara saldırısında yaralanan Ali Ekber Yaradılmış, "Milyonlarca Filistinli zulüm altında inim inim inlerken sessiz kalmazdık, bu yüzen oraya gitmemiz gerekiyordu ve gittik" diye konuştu.