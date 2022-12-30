Yunanistan'ı bir kez daha uyarıyoruz: Ege'de 1 mil dahi vermeyiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yıl sonu değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Küresel krizlerin çözümüne katkı sağlarken doğan fırsatların da değerlendirildiğini vurgulayan Çavuşoğlu, “Bu anlayışla 2022'de yoğun bir diplomasi trafiğimiz oldu” dedi.

Doğu Akdeniz ve Ege’deki gelişmelerle ilgili olarak Yunanistan’ı bir kez daha uyaran Çavuşoğlu, “Son günlerde, Yunan basınında özellikle Girit’in çevresinde kara sularının 12 mile çıkarılacağına dair haberler var. Bizim bu konudaki tutumumuz net. Değil 12, Ege’de 1 mil dahi kara suyu genişlemesine izin vermeyiz. Meclis’imizin bu konuda 1995’de aldığı karar nettir ve halen geçerlidir. Yunanistan’ı bir kez daha uyarıyoruz. Arkana almaya çalıştıklarına güvenerek, sahte kahramanlık peşinde koşma. Maceraya atılma. Sonu sizin için hiç iyi olmaz” diye konuştu.

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SURİYE’DE TEMASLAR SÜRÜYOR

Sorun yaşanan ülkelerle normalleşme sürecine de değinen Çavuşoğlu, “Emirlikler ve Suudi Arabistan'la önemli mesafe aldık. İsrail'le karşılıklı büyükelçi atadık. Mısır'la normalleşme süreci daha yavaş olsa da ilerliyor” dedi. Suriye'deki gelişmeler hakkında da açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, BM, ABD, Rusya, Irak ve rejimle temasların sürdüğü bilgisini verdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın Moskova'ya gittiğini hatırlatan Çavuşoğlu, kendisinin de Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüşeceğini söyledi. Suriye ile görüşmelerin ikinci aşaması olarak önümüzdeki süreçte dışişleri bakanları düzeyinde bir toplantı planlandığı bilgisini veren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara Haber Müdürümüz Fazlı Şahan'ın da aralarında bulunduğu gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ORTAK HAREKAT OLABİLİR

“Rusya da bu görüşmelerin olmasını destekliyor. Bu toplantının ne zaman gerçekleşeceğine dair somut bir adım yok. Üçlü liderler toplantısı için de somut bir tarih yok. Ancak böyle bir görüşme için ocak ayı çok erken bir tarih. Yapılan görüşmelerin sonuç odaklı olması gerekiyor. Karaysa kara, havaysa hava harekatı. Stratejik noktalar kapsamında terör örgütleriyle mücadelemiz sürüyor. Önümüzdeki dönem terörle mücadelede Suriye ile ortak görüşümüz olursa hareketimiz de ortak olabilir. Bu temaslar terörle mücadeleye engel değil. Daha istişarelerin başındayız. 'Ne istiyoruz, ne istiyorlar?' aşamasında değiliz. Ama onların açıklamalarına bakarsak 'Topraklarımızdan çıkın' diyorlar. Biz de hakimiyet sağlamadığımızı, istikrar olunca ayrılacağımızı yineliyoruz. Suriyelilerin dönmesini istiyorlar. Dönüşlerin güvenliği de bizim için önemli.”

PKK ile kol kola girmenin bedeli

Fransa’daki PKK yandaşlarının ülkeyi yakıp yıkmasına da değinen Çavuşoğlu, “Paris’teki saldırılar teröristle kol kola girmenin bedelini bir kez daha gösterdi. Hep söyledik. Ateşle oynayan bir gün kendini de yakar. Umarız bundan gerekli dersi çıkarırlar” diye konuştu. Çavuşoğlu, dün ayrıca Fransız mevkidaşı Catherine Colonna ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Paris’teki olayların ele alındığı görüşmede Çavuşoğlu, Fransa’nın bu olayla terör örgütlerinin gerçek yüzünü gördüğünün altını çizdi. Fransız siyasetçilerin, Öcalan fotoğrafları ve PKK paçavraları önünde görüntü vermesinin de kabul edilemez olduğu vurgulandı.

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