Yurt genelinde 2,9 milyon araç denetlendi: Binlerce sürücüye ceza yağdı

Emniyet ve Jandarma Trafik Ekipleri tarafından yurt genelinde 3-10 Ekim 2024 tarihleri arasında 2 milyon 912 bin 29 araç denetlendi.

Hız ihlalinde bulunan 142 bin 823, periyodik muayenesi yaptırılmamış 30 bin 633, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 233, sürücü belgesiz araç kullanan 20 bin 156 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 11 bin 670 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte 549 bin 57 araca ve sürücüye işlem yapıldı.