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Yurt genelinde 2,9 milyon araç denetlendi: Binlerce sürücüye ceza yağdı

Yurt genelinde 2,9 milyon araç denetlendi: Binlerce sürücüye ceza yağdı

Lokman Özdemir
08:2913/10/2024, Pazar
G: 13/10/2024, Pazar
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Trafik denetim
Trafik denetim

Emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 3-10 Ekim tarihleri arasında 2 milyon 912 bin 29 aracın denetlendi. 549 bin 57 araca ve sürücüye işlem yapıldığı açıklandı.

Emniyet ve Jandarma Trafik Ekipleri tarafından yurt genelinde 3-10 Ekim 2024 tarihleri arasında 2 milyon 912 bin 29 araç denetlendi.


Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullandığı tespit edilen 322 sürücüye işlem yapıldı.

Hız ihlalinde bulunan 142 bin 823, periyodik muayenesi yaptırılmamış 30 bin 633, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 233, sürücü belgesiz araç kullanan 20 bin 156 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 11 bin 670 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte 549 bin 57 araca ve sürücüye işlem yapıldı.


Kazaların çoğunluğu hız kaynaklı


2024 yılının ilk 9 aylık döneminde meydana gelen 200 bin 38 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasının yüzde 37,5'inin hız kaynaklı olduğu belirtildi.


  • Sürücülerin, yüzde 15,6'sı kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamaktan, yüzde 9,1'i şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamaktan, yüzde 8,7'si takip mesafesini korumamaktan, yüzde 8,3'ü dönüş kurallarına uymamaktan, yüzde 4'ü manevra kurallarına uymamaktan, yüzde 2,6'sı kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamaktan, yüzde 14,2'si ise diğer kurallara uymamaktan kusurlu sayıldı.



#Trafik
#kaza
#Emniyet

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