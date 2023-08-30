Yurtta hava durumu: Kavurucu sıcaklar geri geliyor

Günlük ve haftalık olarak hava durumuna dair detayları paylaşan Meteoroloji Genel Müdürülüğü'ne göre ise yurdun doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz Toroslar mevkisi, Adana, Osmaniye ve İskenderun Körfezi ile Bitlis, Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.