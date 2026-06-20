Yuva kurana iş ve evde öncelik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Albayrak Medya iş birliğinde düzenlenen “Ailede Türkiye Yüzyılı Zirvesi”, aile kurumunun karşı karşıya olduğu tehditleri, nüfus politikalarını ve dijital çağın aile üzerindeki etkilerini masaya yatırdı. Zirvede konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin kritik bir demografik eşikte bulunduğunu belirtti. Ailenin yalnızca sosyal değil aynı zamanda stratejik bir mesele olduğunu vurgulayan Göktaş, “Aile olmazsa gelecek olmaz. Güçlü aile demek, güçlü toplum demektir” ifadelerini kullandı. Göktaş, yeni evlenecek gençlere de evlilik kredisinin yanında İŞKUR ve sosyal konut projelerinde öncelik verileceğini duyurdu.

BAKAN ÖZEL OTURUMA KATILDI

Türkiye’nin sosyal vizyonuna yön vermek ve aile kurumunu güçlendirmek amacıyla düzenlenen zirve, Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü’nün konuşması ve Albayrak tanıtım filmiyle başladı. Ardından İstanbul Aile Vakfı Başkanı Üner Karabıyık ve Yeşilay Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, toplumsal yapının güçlendirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. TVNET Genel Yayın Yönetmeni Serhat İbrahimoğlu, Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik, Z Raporu Genel Yayın Yönetmeni Semra Karabaş ve Lokma Dijital Yayın Yönetmeni Beyza Nur Kaynak’ın yer aldığı özel oturumda Bakan Göktaş soruları yanıtladı.

TÜRKİYE YAŞLANIYOR

Türkiye’nin aile ve nüfus alanında ciddi riskle karşı karşıya olduğunu, yaşlı nüfus oranındaki artışın ciddi sonuçlar doğuracağını kaydeden Göktaş, “2007 yılında yaşlı nüfus oranı yüzde 10’un üzerinde olan il sayımız 19’du. Bugün bu sayı 62’ye yükseldi” dedi. Türkiye’nin çok hızlı yaşlandığını kaydeden Göktaş, 65 yaş üstü nüfus oranının yüzde 11,1’e ulaştığını ve 2030’dan sonra her 4 kişiden birinin yaşlı nüfus içerisinde olacağını kaydetti. Bu durumun çalışma hayatından sosyal güvenlik sistemine kadar pek çok alanı etkileyeceğini ifade eden Göktaş şöyle konuştu: “Çalışan nüfusun azalması demek, insan kaynağının azalması demektir. Aynı zamanda sağlık ve bakım ihtiyaçları artacaktır. Sosyal güvenlikte ciddi baskılar oluşacaktır.” Türkiye’de doğurganlık hızının tarihin en düşük seviyelerine gerilediğini belirten Göktaş, meselenin yalnızca ekonomik sebeplerle açıklanamayacağı anlatarak “Ekonomi önemlidir ama mesele sadece ekonomi değildir. Öyle olsa refah seviyesi yüksek ülkelerde doğurganlık düşmezdi” değerlendirmesinde bulundu.

211 BİN GENCİMİZE ULAŞTIK

Türkiye genelinde yapılan araştırmaların gençlerin evlenmek istediğini ortaya koyduğunu belirten Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında gençlere önemli destekler verildiğini anlattı. 18-29 yaş arasındaki genç çiftlere faizsiz 250 bin liraya varan destek sağlandığını belirten Göktaş, “Bugüne kadar evlenmek isteyen 211 bin gencimize ulaştık. Nikah tarihini bekleyen yaklaşık 40 bin çiftimiz bulunuyor. Şu ana kadar destek verdiğimiz çiftlerin 10 bin 500 bebeği dünyaya geldi. Albayrak Grubu da evlenmek isteyen çiftlere aile dostu politikalar uyguluyor, bundan memnuniyet duydum” dedi.

GENÇLERE YENİ MÜJDELER

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında çocuk sahibi olan çiftlere ilave avantajlar sunulduğunu açıklayan Göktaş, “Eğer çiftlerimiz çocuk sahibi olursa kredinin 12 ayını erteliyoruz. İkinci çocuk olduğunda ise tamamını hibe ediyoruz” diye konuştu. “Biz evlenmek isteyen gençlerimizin yanındayız. Hayatlarının her alanında destek olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullanan Göktaş, gençler için yeni müjdeler sıraladı: “Önümüzdeki süreçte her gün aslında bu desteklerimiz artıyor. Kredi desteğimizin yanında başka desteklerimiz de olacak. Mesela İŞKUR’da bu krediden faydalananları önceliklendireceğiz. Sosyal konutların yeni projelerinde onları önceliklendireceğiz.”

ALBAYRAK MEDYA'DAN 'AİLEDE TÜRKİYE YÜZYILI' ZİRVESİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Albayrak Medya iş birliğinde düzenlenen zirveye, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın yanı sıra Bakan Yardımcıları Sevim Sayım Madak ve Leman Yenigün, İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Serap Özmen Çetin, İstanbul Aile Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Üner Karabıyık, Yeşilay Başkanı Mehmet Dinç, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Albayrak, Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu ve Albayrak Medya Yöneticileri katıldı. Zirve; Borsa İstanbul, Eminevim, Emlak Katılım, Halkbank, Türk Altın, Türk Hava Yolları, Türk Telekom ve Ziraat Bankası’nın sponsorluğunda hayata geçirildi.

Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Albayrak, Bakan Göktaş'a hat tablosu hediye etti.

Güçlü toplum güçlü aileden geçer

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü, aile meselesinin yalnızca sosyal değil aynı zamanda millî bir mesele olduğunu ifade etti. Güçlü aile olmadan güçlü toplumun mümkün olmadığını vurgulayan Hanönü, Türkiye Yüzyılı’nın gerçek sermayesinin insan olduğunu belirtti. Demografik daralma, yalnızlaşma ve aile bağlarındaki zayıflamanın stratejik bir tehdit haline geldiğini kaydeden Hanönü, “Aileyi güçlendirmek, milletimizin istikbalini güçlendirmektir” dedi.

BAĞIMLILIK UYARISI

Yeşilay Başkanı Mehmet Dinç de bağımlılığın artık toplumların geleceğini tehdit eden en büyük sorunlardan biri haline geldiğini belirtti. Dinç, “Bugün bir insana yapılabilecek en büyük iyilik, onu bağımlılıktan kurtarmaktır. Daha da önemlisi bağımlı olmaktan korumaktır” sözleriyle, bağımlılığın sadece bireyi değil, aileyi ve toplumu da yıprattığını ifade etti.

TOPLUMUN TEMELİ AİLE

İstanbul Aile Vakfı Başkanı Üner Karabıyık ise doğurganlık oranındaki düşüş, yalnızlık, ekran bağımlılığı, dijitalleşme ve kuşaklar arası kopuş gibi konuların birbirinden bağımsız değil, aynı dönüşümün farklı belirtileri olduğunu söyledi. Tüm bunların toplumsal bağları zayıflattığını ifade eden Karabıyık, “Ekran bağımlılığı, yalnızlık, mahremiyet kaybı, aşırı bireyselleşme ve kuşaklar arası mesafenin artması, zamanla birleşerek toplumun bağ dokusunu ve toplumsal dayanıklılığı aşındırıyor” şeklinde konuştu.

Roblox düzenlemeye gitti

Dijital dünyanın çocuklar üzerindeki etkilerine dikkat çeken Bakan Göktaş, 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesinin hayata geçirildiğini hatırlattı. “Çocuklarımızı yasaklamak değil, korumak istiyoruz” diyen Göktaş, düzenleme kapsamında yaş doğrulama sistemi getirileceğini ve çocukların yaşlarına uygun içeriklerle karşılaşmasının sağlanacağını belirtti. Son dönemde yeniden gündeme gelen Roblox tartışmalarına da değinen Göktaş, devletin amacının yasaklamak değil, denetlemek olduğunu söyledi. Roblox’un Türkiye’ye özgü yaş doğrulama ve güvenlik sistemleri üzerinde çalıştığını belirten Göktaş, nihai kararın mahkemelere ait olduğunu ifade etti. Göktaş kapatılan Wattpad'in de uzun süredir benzer şekilde bir düzenleme içerisinde olduğunu duyurdu.















