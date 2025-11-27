Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kocaeli
Yuvacık Barajı'nda doluluk yüzde 4'e düştü

Yuvacık Barajı'nda doluluk yüzde 4'e düştü

14:4827/11/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Yuvacık Barajı
Yuvacık Barajı

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 4 olarak ölçüldü.

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen ay su seviyesi yüzde 18 olarak ölçülen barajda, bugün itibarıyla yüzde 4 dolulukla 2 milyon 383 bin metreküp su bulunuyor.


Geçen yılın aynı döneminde baraj yüzde 30 doluluğa sahipken, kuraklığın etkisiyle bu sene su seviyesi ortalamanın çok altında yer aldı.

Yuvacık Barajı'nı besleyen kollardan birinin üzerinde bulunan köprü, suyun çekilmesiyle yeniden görünür hale geldi.


Kirazdere kolundan gelen alanda da meydana çıkan toprak yüzeyde çatlaklar oluştu. Barajın içinde kalan bazı eski yerleşim alanları da ortaya çıktı.

Öte yandan, kentin su ihtiyacını karşılamak için Sapanca Gölü'nden su alımı sürüyor.


İçme suyu ihtiyacını karşılayan diğer baraj Namazgah'ta ise doluluk 8 milyon 258 bin metreküp suyla yüzde 36 olarak ölçüldü.




#doluluk
#Kocaeli
#su seviyesi
#yuvacık barajı
#yüzde 4
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ başvuru ücreti yatırılmasına rağmen tahsil bekleniyor uyarısı neden veriyor? 5 bin TL sosyal konut başvuru parası hesaba düştü bilgisi ne zaman gelir?