İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 20'ye indi

12:0521/11/2025, Cuma
DHA
Bu Kasım ayında yapılan ölçümlere göre son 10 yılın en düşük doluluk oranı olarak kayıtlara geçti.

İstanbul'da kurak geçen sonbahar aylarının ardından barajlardaki doluluk oranı yüzde 20'ye indi. İSKİ verilerine göre bugün ölçülen doluluk oranı yüzde 20,29 olarak kayıtlara geçti. Bu rakam Kasım ayında yapılan ölçümlere göre son 10 yılın en düşük seviyesi oldu. İstanbul'un iki barajında doluluk oranı yüzde 4'ün altına inerken, Alibeyköy barajında ise doluluk oranı yüzde 12,5'e kadar geriledi. Alibeyköy barajındaki son durum havadan görüntülendi.

İstanbul'da kurak geçen bahar ve yaz aylarının ardından sonbahar aylarının da yağışsız geçmesiyle Barajlardaki doluluk oranları alarm veriyor. İSKİ verilerine göre bugün İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı ortalaması yüzde 20,29 olarak ölçüldü. Bu Kasım ayında yapılan ölçümlere göre son 10 yılın en düşük doluluk oranı olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz yıl bu tarihte doluluk oranı yüzde 27,49 olarak ölçülmüştü. 2015 yılının Kasım ayında ise doluluk oranı yüzde 65'in üzerindeydi.


ALİBEYKÖY BARAJI'NDA SU SEVİYESİ KAPAKLARIN YÜZLERCE METRE GERİSİNDE KALDI

İstanbul'da yaşanan kuraklık ve etkili olan Lodos rüzgarı nedeniyle buharlaşmasının artmasıyla birlikte su seviyelerindeki düşüşten Alibeyköy barajı da etkilendi. Doluluk oranı yüzde 12,5 olarak ölçülen baraj gölü havzasında, su seviyesi baraj kapaklarının yüzlerce metre gerisinde kaldı. Su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıkan adacıklar ise Martıların yeni uğrak noktası haline geldi. Baraj gölünde su seviyesini ölçmek için yapılan kuleler ise tamamen açıkta kaldı.


İKİ BARAJ ADETA KURUDU

İSKİ verilerine göre İstanbul'un kuzey ilçelerinde bulunan Kazandere ve Papuçdere barajları adeta kurudu. Kazandere Baraj gölü havzasında doluluk oranı yüzde 1,97 olarak ölçülürken Papuçdere Barajı'nda doluluk oranı yüzde 3,89 olarak kayıtlara geçti. İstanbul'un en dolu barajı ise yüzde 50,68 doluluk oranıyla Elmalı Barajı oldu.


İstanbul'un barajlarında doluluk oranları

ÖMERLİ %17,83

DARLIK %28,99

ELMALI %50,68

TERKOS %22,61

ALİBEYKÖY %12,5

BÜYÜKÇEKMECE %22,13

SAZLIDERE %19,76

ISTARNACALAR %20,78

KAZANDERE %1,97

PAPUÇDERE %3,89



