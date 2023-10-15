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Zabıt katibi çete lideri

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, başını Bakırköy Adliyesi’nde görevli zabıt katibi Süleyman D.’nin çektiği tefecilik çetesini takibe aldı.

Şahin Şen
04:00 . 15/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, başını Bakırköy Adliyesi’nde görevli zabıt katibi Süleyman D.’nin çektiği tefecilik çetesini takibe aldı. Süleyman D., kurduğu sistemle tefecilerle birlikte hareket ederek, parasını yüksek faizle kullandırmak isteyen kişilerin gayrimenkullerini geçici olarak devralma karşılığında kâr payı vaadinde bulundu. Birkaç ay göstermelik ödeme yapan Süleyman D., daha sonra gayrimenkulleri beraber çalıştığı tefecilerin yardımıyla farklı kişiler adına tescil ettirdi. Bunu öğrenen mağdurların ulaştıkları çete üyelerinin, “gayrimenkulleri farklı kişilere satma şantajıyla” para istediği tespit edildi.

52 TAPU ÇIKTI

Çalışmalarını derinleştiren polis, çete yöneticisi Süleyman D.’nin kendisi gibi kamu görevlisi olan eski eşi V.Ö. ve annesi H.Ç.’nin eriştiği kişisel verileri, para karşılığı üçüncü şahıslarla paylaştığını belirledi. Usulsüz yolla yapılan sorgulamalar neticesinde ele geçirilen bilgiler üzerinden alacaklılarla irtibat kurulup, yine para karşılığı aracı olunduğu saptandı. Çete lideriyle ailesinin banka hesaplarında yüksek para hareketleri tespit edildi. İstanbul ve Balıkesir’de çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi, 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda tabanca, 52 tapu, 45 tam altın, 200 gram levha altın, 2 milyon değerinde 2 çek, 10 dijital materyal, 1500 avro para ele geçirildi.



#Operasyon
#Suç
#İstanbul
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