Gündem Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı
İSTANBUL

Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul ve Ankara Valilikleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı programları nedeniyle geçici süreyle trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu. Ayrıca, bugün saat 06.30 itibariyle Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı
Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı.

Bugün saat 06.30 itibariyle polis ekipleri, kutlamaların yapılacağı Vatan Caddesi'ne çıkan yolları kapatarak araç geçişine izin vermedi.

Sürücüler ise daha önceden belirlenen alternatif güzergahlara yönlendirildi. Vatan Caddesi'nin saat 14.00'te trafiğe açılması bekleniyor.

30 AĞUSTOS KAPALI YOLLAR HANGİLERİ?

İstanbul ve Ankara Valilikleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı programları nedeniyle geçici süreyle trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kutlama programları nedeniyle saat 06.00-14.00 arasında trafiğe kapanacak yollar şöyle sıralandı:

  • "Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler, D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, 10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan, Aksaray’dan Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Keçeci Meydan Sokak’tan Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Hal Yolu Güneyden gelip Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapalı olacak."

Bu kapsamda, Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Sahil Kennedy Caddesi alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.

Ayasofyanın altından çıktı

Ayasofya'nın altından çıktı

Kimse bilmiyordu: Gizli tünelleri görenler şaşkına döndü.
Bayraktar Kızılelma görücüye çıkıyor

Bayraktar Kızılelma görücüye çıkıyor

İlk kez TEKNOFEST'te halkla buluşacak.
Araç kullananlar dikkat

Zafer Bayramı kutlamaları için bazı yollar trafiğe kapatıldı.

​ABD'lilerden Türk firmalarına yaptırımı delme teklifi.

​“Türkiye ateş etsin, gerilim çıksın.”

Beş gün boyunca sürecek.

​"Zorunlu haller dışında seyahat etmekten kaçının."

“Bürokrasiden bize belge yağıyor” demişti.

​Bakanlıkları ve bürokrasiyi protokole göre paylaşacaklar.

​AFAD, Kızılay ve İHH'dan çağrı: İlaç, yiyecek ve çadır gönderin.

​Enerji, gıda ve finansta harekete geçme çağrısı.

Türk Bayrağını önce öptü sonra kaldırdı

Türk Bayrağını önce öptü sonra kaldırdı

​Kazaya müdahale eden jandarmadan duygulandıran hareket.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.