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POLİTİKA

Zaytung Çıray

Gerçekdışı iddiaları sosyal medya hesabında teyit etmeksizin paylaşmasıyla adı ‘Zaytung Çıray’a çıkan İYİ Parti’li Aytun Çıray, vukuatlarına bir yenisini ekledi.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Aytun Çıray
Aytun Çıray

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Çıray, bu kez Bayburt’ta bir tiyatro oyununda fonda çalan İstiklal Marşı’nı ‘gösteri dışında çalınıyor’ sanıp protokolün ayağa kalkmadığını iddia etti. Askerlerin marşa saygısızlık yaptığını belirterek ‘divan-ı harbe gönderilmesini’ isteyen Çıray’ın iddiasına Bayburt Valiliği cevap verdi.

Valilik, “Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun canlandırıldığı tiyatro gösterisinde kurtuluş mücadelesini yansıtan sahnelerin içinde spontane bir şekilde fonda İstiklal Marşı’nın bir kısmının çalındığı, devamında sala okunduğu, ortama diğer seslerin de karıştığı bir sahne sergilenmiş ve tiyatro sahne akış planına göre devam etmiştir” açıklaması yaptı. Valiliğin bildirisine rağmen iddiasında ısrarı sürdüren Çıray, daha önce de Rize’de hafızlık icazet törenini diline dolamış, ‘bir grup tarikat üyesinin geçit töreni’ demişti. CHP’li olduğu dönemde de Çıray, sahte bir e-posta mesajıyla 15 Temmuz darbe girişiminin ‘tiyatro’ olduğunu gündeme taşımıştı.

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