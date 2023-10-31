 'Zaza Doğan' organize suç örgütü operasyonu: 31 şüpheli tutuklandı

41 şüpheliden 31'i tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Barış Boyun suç örgütüne yakınlığıyla bilinen Zaza Doğan suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 41 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 41 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe gönderilen 41 şüpheliden 31 tutuklandı, 18'i adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı.
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26 dakika önce