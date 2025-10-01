Zehir taciri kıskıvrak yakalandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri bir evde çok miktarda uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, savcılık talimatıyla eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada yaklaşık 450 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şüpheli Hıdır Y. (55) sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.