Zehir taciri kıskıvrak yakalandı

23:471/10/2025, Çarşamba
IHA
Şahsın evinde yapılan aramada yaklaşık 450 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Bursa'da bir evde çok miktarda uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaşan ekipler harekete geçti. Eve düzenlenen baskında şüpheli bir kişi yakalandı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Narkotik Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu tacirini kıskıvrak yakaladı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri bir evde çok miktarda uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, savcılık talimatıyla eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada yaklaşık 450 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şüpheli Hıdır Y. (55) sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



