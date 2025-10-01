Yeni Şafak
Tahta kestiği spiralle el kol ve bacağını kesti

18:261/10/2025, Çarşamba
DHA
Yaralı vatandaş Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.
Bursa'da evinin bahçesindeki tahtaları yakacak olarak kullanmak için spiralle kesen vatandaş, bir anlık dikkatsizlik sonucu sağ el, sağ kol ve sağ bacağından yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tahta kestiği spiralle el, kol ve bacağını yaralayan Şerafettin K. (78) hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında kırsal Yeniceköy Mahallesi’nde meydana geldi. Evinin bahçesindeki tahtaları yakacak olarak kullanmak için spiralle kesen Şerafettin K., bir anlık dikkatsizlik sonucu sağ el, sağ kol ve sağ bacağından yaralandı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Şerafettin K., ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalesinin ardından Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.



