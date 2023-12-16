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Zehir tacirlerinden akıl almaz yöntem: Ayakkabıların topuklarına saklamışlar

Mardin'de emniyet güçlerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda zehir tacirlerinin akıl almaz yöntemi ortaya çıktı. Midyat ilçesinde düzenlenen operasyonda kadın ayakkabılarının topuk kısımlarına yapılan özel bölmede 160 bin adet uyuşturucu ve uyarıcı haplar ele geçirildi.

22:26 - 16/12/2023 Cumartesi
IHA
Ayakkabı topuklarına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.
Ayakkabı topuklarına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Mardin'in Midyat ilçesinde kadın ayakkabılarının topuk kısımlarına yapılan özel bölmede 160 bin adet uyuşturucu ve uyarıcı haplar ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.


Midyat Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve KOM Büro Amirliği ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, Seyitler Mahallesi Yılmaz Güney Caddesinde bir adreste arama yapıldı. Aramada, ayakkabı kolileri içerisinde bulunan kadın ayakkabıları topuk kısımlarına yapılan özel bölmelerde gizlenmiş vaziyette 26 kilo 500 gram toplam (160 bin adet) uyuşturucu ve uyarıcı captagon hap ele geçirildi.


Olaya ilişkin gözaltına bir şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Şüpheli birinin ise yakalama çalışmaları devam ediyor.



#Mardin
#Uyuşturucu Operasyonu
#Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği
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