Zehir tacirlerine darbe: Piyasa değeri 1,5 milyar lira

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şırnak’ın Cizre ilçesinde hassas burunlu narkotik köpekleri "Sayaç" ve "Vada" narkotik köpekleri ile uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyar lira olan 42 bin 300 kök kenevir bitkisi ve kubar esrar, 2 adet AK-47 piyade tüfeği ve mühimmat, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.