Zehir tacirlerine darbe: Piyasa değeri 1,5 milyar lira

23:0625/09/2025, Perşembe
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Şırnak'ta hassas burunlu narkotik köpekleriyle uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Cizre ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sonucu piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyar lira olan 42 bin 300 kök kenevir bitkisi ve kubar esrar, 2 adet AK-47 piyade tüfeği ve mühimmat, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin hasas burunlu narkotik köpekleriyle düzenledikleri operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyar lira olan 42 bin 300 kök kenevir bitkisi ve kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şırnak’ın Cizre ilçesinde hassas burunlu narkotik köpekleri "Sayaç" ve "Vada" narkotik köpekleri ile uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyar lira olan 42 bin 300 kök kenevir bitkisi ve kubar esrar, 2 adet AK-47 piyade tüfeği ve mühimmat, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi.



#Şırnak
#Cizre
#Uyuşturucu
#Operasyon
