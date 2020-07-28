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Gündem Zeytin Dalı bölgesinde 2, Fırat Kalkanı bölgesinde bir terörist yakalandı
ANKARA

Zeytin Dalı bölgesinde 2, Fırat Kalkanı bölgesinde bir terörist yakalandı

Zeytin Dalı bölgesinde 2, Fırat Kalkanı bölgesinde bir terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/PYD'li, Fırat Kalkanı bölgesinde de bir DEAŞ’lı teröristin gözaltına alındığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/PYD'li, Fırat Kalkanı bölgesinde de bir DEAŞ’lı terörist hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı" denildi.

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