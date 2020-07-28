Zeytin Dalı bölgesinde 2, Fırat Kalkanı bölgesinde bir terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/PYD'li, Fırat Kalkanı bölgesinde de bir DEAŞ’lı terörist hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı" denildi.
Terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/PYD'li, Fırat Kalkanı bölgesinde de 1 DEAŞ’lı terörist hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı.#MSB #TSK pic.twitter.com/a7xsH0mo96
Terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/PYD'li, Fırat Kalkanı bölgesinde de 1 DEAŞ’lı terörist hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı.#MSB #TSK pic.twitter.com/a7xsH0mo96— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 28, 2020