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ANKARA

Zeytin Dalı bölgesinden acı haber: Bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Uçakcı'nın hastanede şehit olduğunu açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
Zeytin Dalı bölgesinden acı haber: Bir askerimiz şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan yazılı açıklamada, "Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde, 23 Ağustos 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan roketatar tacizi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Ramazan Uçakcı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 9 Eylül 2022 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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