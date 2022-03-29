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Gündem Zeytinburnunda çok sayıda kişinin karıştığı silahlı kavga Bir ağır 5 yaralı
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Zeytinburnu'nda çok sayıda kişinin karıştığı silahlı kavga: Bir ağır 5 yaralı

İstanbul Zeytinburnu'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri ağır 5 kişi yaralandı.

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Haber Merkezi DHA
Zeytinburnunda çok sayıda kişinin karıştığı silahlı kavga: Bir ağır 5 yaralı
Olay yerine ekipler sevk edildi.

Zeytinburnu Seyit Nizam Mahallesi 5. Yol Sokak'ta iki grup arasında bir kahvehanede tartışma çıktı. Dışarı çıkan yaklaşık 20 kişi birbirine girdi. Silahların da kullanıldığı kavgada biri ağır 5 kişi yaralandı.

DHA

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili çok sayıda kişi de gözaltına alındı.

DHA

Görgü tanığı bir kişi, "Koşarak dışarı çıktılar. Aracın içinden sopa ve bijon anahtarları alıp birbirine girdiler. 5-6 el silah da patladı" diye konuştu.

DHA

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

DHA

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