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Zigana biletleri bile ucuzlattı

Türkiye ve Avrupa’nın en uzun, dünyanın ise 3. en uzun çift tüp kara yolu tüneli olan Yeni Zigana Tüneli, bölgede yük ve yolcu taşımacılığındaki lojistik maliyetleri düşürdü. Trabzon-Gümüşhane arasını 30 dakika kısaltan tünelden 3 haftada 100 binin üzerinde araç geçti. TIR şoförü Gökhan Parlak, “85 litre olan sefer başı akaryakıt tüketimi 50 litreye düştü” dedi. Otobüs şoförü İlker Yalçın da 100 lira olan biletlerin 80 liraya düştüğünü söyledi. Tünel yıllık 139 milyon TL tasarruf sağlayacak.

Yusuf Özdemir
04:00 . 25/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yeni Zigana Tüneli’ni açıldığı 3 Mayıs’tan itibaren geçen 3 haftalık sürede 100 binin üzerinde aracın kullandığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yeni Zigana Tüneli’ni açıldığı 3 Mayıs’tan itibaren geçen 3 haftalık sürede 100 binin üzerinde aracın kullandığını açıkladı.

Yeni Zigana Tüneli’nin Cumhurbşakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafındın 3 Mayıs günü vatandaşların hizmetine sunulmasıyla; dik yokuşlar, sisli yollar ve keskin virajlar yerini konforlu ve güvenli ulaşıma bıraktı. Zigana Tüneli, sürücüler ve yolcular için güvenli ve hızlı ulaşım sağlamanın yanında lojistik maliyetleri de önemli ölçüde düşürdü. Bölgede yük ve yolcu taşımacılığı yapan vatandaşlar Zigana Tüneli ile lojistik maliyetlerin azaldığını belirtti.

YAKIT TÜKETİMİ AZALDI ARAÇLARIN ÖMRÜ UZADI

TIR Şoförü Gökhan Parlak, "Trabzon-Gümüşhane-Erzurum arasında yük taşımacılığı yapıyorum. Zigana Tüneli açılmadan önce Gümüşhane ile Trabzon arasında ağır vasıta olan aracımın akaryakıt tüketimi yaklaşık 85 litreydi. Tünelin açılmasıyla birlikte bu rakam 50 litreye kadar düştü" dedi. Gümüşhane-Trabzon arası yolcu taşımacılığı yapan Gümüşvadi Kooperatifi Başkanı İlker Yalçın, "Bilet fiyatlarımız Zigana Tüneli öncesinde 100 TL civarındaydı. Şimdi, fiyatlar 80 liraya kadar düştü. Bunun yanında sis, kar, buz, heyelan riskleri de ortadan kalktı. Ulaşım süremiz 1 saatin altına indi" diye konuştu.

Tünel aynı zamanda ulaşım süresini kısaltarak sürücülerin tamir masraflarını da düşürdü. Oto Yedek Parçacısı Taner Ülker ise şöyle konuştu: "Özellikle ağır tonajlı araçlar, Zigana Dağı’nı inerken sürekli fren kullanmak zorundaydı, bu da en az ayda bir kez balata değişimini gerektiriyordu. Bir balata takımı 2 bin TL. Dağı inip çıkmak araçların parça kırmasına ve yıpranmasına neden oluyordu. Zigana Dağı adeta teğet geçiliyor ve şoförler fren bile kullanmıyor. Zigana Tüneli araçların ömrünü uzattı."



#Zigana Tüneli
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
#Adil Karaismailoğlu
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