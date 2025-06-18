Zihinsel engelli gençten 2,5 aydır haber yok

Bismil ilçesi kırsal Üçtepe Mahallesi'nde elektrik akımına kapıldıktan sonra hafif zihinsel engelli kalan Özcan Aydemir, Ramazan Bayramı'ndan sonra, 3 Nisan'da çıktığı evine bir daha geri dönmedi. Jandarma karakoluna giderek kayıp başvurusunda bulunduklarını belirten ağabeyi Mehmet Cezmi Aydemir (56), "Kardeşim Özcan, Ramazan Bayramı'nda evdeydi. Biz bir ev yapmıştık. Daha sonra ben İzmir'de çalıştığım için oraya gittim. Bana kardeşimin kaybolduğu haberi geldi. Dönüp annemle birlikte kayıp başvurusunda bulunduk. Diğer kardeşimin 2 yaşındaki çocuğu bir aracın altında kalarak vefat etmişti. Özcan da en son burada taziyeye gelenlere çay dağıtımı yapıyordu. Daha önceleri de çobanlık yapmak için giderdi, sonra geri dönerdi. Bu kez dönmedi. Biz de karakola giderek kayıp başvurusunda bulunduk. Ondan sonra ses yok" dedi.