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ERZİNCAN

Zirveye yaklaştıklarında olanlar oldu: Taşların sel gibi aktığı anlar kamerada

Erzincan ile Tunceli arasında yer alan Munzur Dağlarında, taşların adeta sel gibi aktığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Haber Merkezi İHA
Zirveye yaklaştıklarında olanlar oldu: Taşların sel gibi aktığı anlar kamerada
Taşların sel gibi aktığı anlar kamerada

Munzur Dağlarında, taşların adeta sel gibi aktığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

3 bin metre yükseklikte meydana gelen doğa olayını cep telefonuyla görüntüleyen vatandaş Gürhan Gül, “Erzincan merkeze bağlı Kalecik köyünden yaklaşık 3 bin metre yükseklikte bulunan Bana yaylasına gitmek için yola çıkmıştık. Uzun süredir gidilmeyen bir yayla olma sebebiyle patika yollar kaybolmuş, hatta sel ve çığ gelmesi nedeniyle geçit vermez bir hala gelmişti. Zirveye yaklaşmışken taşların bir anda ayaklarımızın altından akıp gittiğini fark ettik. Ve hemen geri çekildik. Sonra ilk kez karşılaştığımız bu mükemmel doğa olayını hayranlıkla izledik.” dedi.

Ankara'da korku dolu anlar: Evlerinin üzerine kaya yağdı
FOTOĞRAF 7
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Cumhuriyet Mahallesi Yenice Sokağı'nın üst tarafında bulunan kayalardan büyük bir gürültüyle sökülen kayalar, 6 evde hasara yol açtı.<br><br>Bunun üzerine sokaktaki 11 ev, oluşan tehlike nedeniyle tahliye edildi. Evlerin dışından şerit çekilerek sokakta güvenlik önlemi alındı.
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Mahallenin muhtarı Hasan Özkan, yaptığı açıklamada, kaya parçalarının yuvarlanarak evlerin duvarlarına, bahçelerine kadar indiğini, kömürlüklerde hasara yol açtığını söyledi.
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Bu kayaların bulunduğu alanın ilçede \"Dinozor Sırtı\" olarak bilindiğini aktaran Özkan, \"Sokakta bulunan 11 ev hemen boşaltıldı. Polis ekipleri sokağı kordon altına aldı. Halen kayalarda tehlike var. Polis ekipleri sokağın girişinde ve çıkışında nöbet tutuyor ve evlere kimseyi sokmuyorlar.\" dedi.
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Mahalle sakinlerinden Muzaffer Bağdatlı da evinin buraya yakın olduğunu ve kayaların büyük bir gürültüyle yuvarlandığını gördüğünü ifade etti.<br><br>Bölgede ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor.
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Ankara'da korku dolu anlar: Evlerinin üzerine kaya yağdı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yerlerinden koparak yuvarlanan kaya parçaları bazı evlere zarar verdi.

Gökten taş yağdı!
OYNAT 00:50
Gökten taş yağdı!
Gökyüzünden kaya yağdı. İki otobüsün içinde sıkışan yolcular ölümden döndü. Pakistan'da inanılmaz bir olay yaşandı. Dağdan kopan yüzlerce kaya, yağmur oldu yağdı. O sırada yolcu taşıyan iki otobüs de oradaydı. Korku filmi gibi olayda, otobüstekiler büyük panik yaşadı. Kaçmaya çalışan bazı yolcular ise araçları kendilerine siper etti. Görüntülenen afette neyse ki kimsenin burnu bile kanamadı.


Drone ile kaydedildi

Drone ile kaydedildi

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