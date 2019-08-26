Zonguldak haber: 51 yılda ilk defa başıma böyle bir şey geldi 51 yılda ilk defa başıma böyle bir şey geldi Zonguldak’ta karşı yönden gelen otomobile yol vermek isteyen sürücünün kullandığı ve içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil yan yattı. Otomobil sürücüsü Cemal Dirimeşe, 51 yıllık ehliyet sahibi olduğunu ve ilk defa böyle bir şeyin başına geldiğini söyledi.

Haber Merkezi 26 Ağustos 2019, 17:49 Son Güncelleme: 26 Ağustos 2019, 18:01 IHA