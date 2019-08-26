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Zonguldak haber: 51 yılda ilk defa başıma böyle bir şey geldi

51 yılda ilk defa başıma böyle bir şey geldi

Zonguldak’ta karşı yönden gelen otomobile yol vermek isteyen sürücünün kullandığı ve içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil yan yattı. Otomobil sürücüsü Cemal Dirimeşe, 51 yıllık ehliyet sahibi olduğunu ve ilk defa böyle bir şeyin başına geldiğini söyledi.

Haber Merkezi IHA
Yan yatan araç, olay yerine gelen çekici ile kurtarıldı.
Yan yatan araç, olay yerine gelen çekici ile kurtarıldı.

Zonguldak'taki olay, saat 11.30 sıralarında Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi.

78 yaşındaki Cemal Dirimeşe, 67 NA 311 plakalı otomobili ile Soğuksu Pazaryeri otoparkından çıktığı sırada karşı yönden gelen otomobile yol vermek istedi. Bunun üzerine üst yol ile alt yol arasında otomobil yan yattı. Dirimeşe ve araçta bulunan 2 kişi çevredekilerin yardımı ile otomobilden çıkarıldı.

  • 51 yıllık ehliyet sahibi olduğunu ve ilk defa böyle bir şeyin başına geldiğini söyleyen Cemal Dirimeşe, "Parktan çıkıyordum karşımdan da bir araba geliyordu. Yolu paylaşmak istedim ama tekeri yanlış yapılmış yere kaptırmışım. Arabada 3 kişi vardı. Çekici gelecek düzeltecek sonra tamirhaneye gideceğim. Aktarılmasın diye kalasla destek koyduk. 78 yaşındayım ve 51 yıllık ehliyet sahibiyim. İlk başıma böyle bir şey geliyor ama burasının yanlış yapıldığını herkes görsün. Belediye bilsin ve yapsın veya yaptırsın. İki araba yan yana geçemiyor. Birde korkuluk yapılmamış. Verebilirsem mahkemeye vereceğim" dedi.

Ardından olay yerine gelen çekici askıdaki aracı kurtardı.

51 yılda ilk defa başıma böyle bir şey geldi
FOTOĞRAF 6
Title
Zoguldak'taki olay, saat 11.30 sıralarında Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi.
Title
78 yaşındaki Cemal Dirimeşe, 67 NA 311 plakalı otomobili ile Soğuksu Pazaryeri otoparkından çıktığı sırada karşı yönden gelen otomobile yol vermek istedi.
Title
Bunun üzerine üst yol ile alt yol arasında otomobil yan yattı. Dirimeşe ve araçta bulunan 2 kişi çevredekilerin yardımı ile otomobilden çıkarıldı.
Title
51 yıllık ehliyet sahibi olduğunu ve ilk defa böyle bir şeyin başına geldiğini söyleyen Cemal Dirimeşe, şunları söyledi:
Title
Parktan çıkıyordum karşımdan da bir araba geliyordu. Yolu paylaşmak istedim ama tekeri yanlış yapılmış yere kaptırmışım. Arabada 3 kişi vardı. Çekici gelecek düzeltecek sonra tamirhaneye gideceğim. Aktarılmasın diye kalasla destek koyduk. 78 yaşındayım ve 51 yıllık ehliyet sahibiyim. İlk başıma böyle bir şey geliyor ama burasının yanlış yapıldığını herkes görsün. Belediye bilsin ve yapsın veya yaptırsın. İki araba yan yana geçemiyor. Birde korkuluk yapılmamış. Verebilirsem mahkemeye vereceğim.
Title
Ardından olay yerine gelen çekici askıdaki aracı kurtardı.
51 yılda ilk defa başıma böyle bir şey geldi
Zonguldak'ta karşı yönden gelen otomobile yol vermek isteyen sürücünün kullandığı ve içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil yan yattı. Otomobil sürücüsü Cemal Dirimeşe, 51 yıllık ehliyet sahibi olduğunu ve ilk defa böyle bir şeyin başına geldiğini söyledi.


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