Zorunlu servis ücreti yasaklanıyor

04:001/12/2025, Pazartesi
Fotoğraf: Arşiv
Ticaret Bakanlığı, restoran, lokanta, kafe ve pastane gibi yiyecek-içecek işletmelerinde tüketicilerden zorunlu servis veya masa ücreti alınmasını tamamen yasaklayan bir düzenlemeyi hayata geçiriyor. Mevcut uygulamada işletmeler, menüde belirtmek şartıyla servis ücreti talep edebiliyordu; yeni düzenlemeyle bu uygulama tamamen kaldırılacak. Tüketiciler, yiyecek ve içecek ücreti dışında sadece “bahşiş” gibi gönüllülük esasına dayalı olarak kendi istekleriyle ilave ücret ödemesi yapabilecek. Bu sayede işletmelerin tüketicilere kaliteli hizmet sunmaları açısından daha rekabetçi bir ortam sağlanacak.


SADECE YİYECEK VE İÇECEK

Yönetmelik değişikliğiyle lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek içecek hizmeti sunan işletmeler, ürünlere ait menülerde servis, masa ücreti ya da herhangi bir isim altında ücret tahsil edileceğine ilişkin ibarelere yer veremeyecek. Böylece tüketiciler, sadece tükettiği yiyecek ve içeceklerin ücretini ödeyecek.


