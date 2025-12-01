Zorunlu servis ücreti yasaklanıyor

Ticaret Bakanlığı, restoran, lokanta, kafe ve pastane gibi yiyecek-içecek işletmelerinde tüketicilerden zorunlu servis veya masa ücreti alınmasını tamamen yasaklayan bir düzenlemeyi hayata geçiriyor. Mevcut uygulamada işletmeler, menüde belirtmek şartıyla servis ücreti talep edebiliyordu; yeni düzenlemeyle bu uygulama tamamen kaldırılacak. Tüketiciler, yiyecek ve içecek ücreti dışında sadece “bahşiş” gibi gönüllülük esasına dayalı olarak kendi istekleriyle ilave ücret ödemesi yapabilecek. Bu sayede işletmelerin tüketicilere kaliteli hizmet sunmaları açısından daha rekabetçi bir ortam sağlanacak.