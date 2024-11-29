Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Bugün akşam saatlerinde

, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Vatandaşlar buzlanma ve don olayına karşı uyarıldı. Diğer bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.