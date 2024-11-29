Hafta sonu hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den son dakika kar yağışı ve don uyarısı yapıldı. Trabzon, Rize ve Artvin'de yağmur, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor. Bölgede meydana gelecek buzlanma ve don olayına karşı vatandaşlar uyarıldı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış var mı? Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji 30 Kasım ve 1 Aralık 2024 hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Bugün akşam saatlerinde
, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Vatandaşlar buzlanma ve don olayına karşı uyarıldı. Diğer bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu üç büyük ildeki sıcaklık tahminleri şöyle: Ankara'da yağış beklenmezken en düşük sıcaklıklar 3,4 derece kadar yükselecek.
'da da 4 gün boyunca yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar 11-12 derece civarında seyredecek. İzmir'de yine bugün için yağış beklentisi yok. Cumartesi günü için batı ilçelerinde, pazar günü ise il genelinde yağmur bekleniyor. İzmir'deki en yüksek sıcaklıklar da 15-17 derece civarında olacak.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Adana: Parçalı bulutlu 14
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 5
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 15
Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 8
Trabzon: Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri kar yağışlı 8
Erzurum: Çok bulutlu ve kar yağışlı -3
Diyarbakır: Çok bulutlu ve yağmurlu, kuzey ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4
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