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Bakan Fidan ile görüşen ABD'li mevkidaşı Blinken'dan açıklama: "Ortadoğuda kalıcı barışı görüştük"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'yi ziyaret eden ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya geldi. Görüşmenin detayları merak kazandı. Hakan Fidan Antony Blinken görüşmesi nasıl geçti, neler konuşuldu? İsrail ateşkese ikna edilecek mi? İşte görüşmenin detaylarına ilişkin son dakika bilgiler...

15:04 - 6/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Hakan Fidan- Antony Blinken

Hakan Fidan- Antony Blinken

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'yi ziyaret eden ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya geldi. Ankara'daki görüşme yaklaşık 3 saat sürdü. ABD Dışişleri Bakanı Blinken görüşme sonrası Ankara'da açıklama yaptı. Blinken, "İsraillilerle temas halindeyiz. Sivil kayıpları azaltabilecek adımlar için konuştuk. Büyük miktarda yardımın Gazze'ye ulaşması için önemli adımların atılacağını önümüzdeki günlerde göreceksiniz" dedi.

BLİNKEN İLE FİDAN ANKARA'DA BİR ARAYA GELDİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Ankara'da bir araya geldi. Ankara'da gerçekleşen görüşme yaklaşık 3 saat sürdü. Görüşmenin ardından ABD'li heyet bakanlıktan ayrıldı.

Görüşmede Gazze'deki durum, bölgesel meseleler ve ikili ilişkilerin ele alındığı belirtiliyor. Önümüzdeki dakikalarda görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yapılması bekleniyor. Blinken’ı taşıyan uçak dün gece saatlerinde Esenboğa Havalimanına iniş yapmıştı.

BLINKEN'DAN GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ankara'da Hakan Fidan ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Blinken "Çalışmalar devam ediyor. Buradaki endişeleri biliyoruz. Gazze'de, korkunç bedeli görüyoruz. Masum sivillerin bedelini görüyoruz. İsraillilerle temas halindeyiz. Sivil kayıpları azaltabilecek adımlar için konuştuk. Büyük miktarda yardımın Gazze'ye ulaşması için önemli adımların atılacağını önümüzdeki günlerde göreceksiniz" dedi.

"İŞ BİRLİĞİ İÇİNDEYİZ"

Blinken, "Çatışmanın bölgeye yayılmamış olması da bir başarı. Adil ve barış için şartların oluşması için bölgedeki ülkelerle önemli görüşmeler yaptık. Gidecek daha iyi bir yol olması için çabalıyoruz. ABD'nin önderliğinin alternatifi bulunmuyor. Ülkeler bize bakıyorlar, işbirliği içindeyiz" ifadelerini kullandı.

"İSRAİLLİLER SÖZ VERDİ, YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ"

Blinken, "Her gün detaylar üzerinde çalışıyoruz. İnsani yardım konusunda çok yüksek çaba gösteriyoruz. Kritik bir nokta daha rehineler konusu. Buna yoğun bir şekilde odaklanmış durumdayız. İnsani ara rehineler açısından da fayda sağlayabiliriz. Sadece Gazze değil, Batı Şeria için de. Aşırıcı şiddet konusunda açıklamalarımız net oldu. İsrailliler sözler verdi, yakından takip edeceğiz" açıklamasını yaptı.


Gazze alev alev yanıyor: İki buçuk milyondan fazla sivil terör devleti İsrail'in ölüm kıskacında
Gazze alev alev yanıyor: İki buçuk milyondan fazla sivil terör devleti İsrail'in ölüm kıskacında

Bebek katili İsrail'e bağlı terörist güçler abluka altındaki Gazze'ye yönelik havadan bombardımanlarını sürdürürken karadan da topçu atışlarıyla saldırıyor. İnsanlık dışı saldırılar 31'inci gününde de devam ediyor. 2 milyondan fazla Filistinlinin yaşadığı Gazze kentinin farklı bölgelerine bir saatten az sürede 100'den fazla hava saldırısı düzenledi. Kentte iletişim ve internet hizmeti tamamen çökerken 2 milyon kişiden haber alınamadığı duyuruldu. İsrail'in bir aydır yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı son olarak 9 bin 770 olarak açıklandı. İsrail Genelkurmay Başkanı katil Herzi Halevi ise Lübnan ile sınır hattı olan kuzeyde hücuma geçmeye hazır olduklarını söyledi. İşte bölgede anbean yaşanan gelişmeler...


#hakan fidan
#Antony John Blinken
#israil
#filistin
#gazze
26 dakika önce
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