Hakkari seçim sonuçları 2024 , önceki yıllarda gerçekleşen seçim süreçlerinde olduğu gibi oy verme işleminin sona ermesiyle birlikte heyecanla takip edilecek. Sandıkların kapanması ve oy sayımının başlamasıyla birlikte şekillenecek sonuç tablosu Yüksek Seçim Kurulu YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından kamuoyuyla paylaşılabilecek.

HAKKARİ 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart akşamı sayım işleminin başlamasıyla birlikte Hakkari il ve ilçelerinde hangi parti ve aday yüzde kaç oy aldı sorusu cevabını bulmaya başlayacak. İl ve ilçeler bazında Hakkari yerel seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından yenisafak.com seçim sonuçları ekranında olacak. Haritalı seçim sonuçları sorgulama sayfası üzerinden yasağın kaldırılmasıyla birlikte parti ve adayların yüzde kaç oy aldığını sorgulayabilirsiniz.

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

31 Mart akşamı sayım işleminin başlamasıyla birlikte Hakkari il ve ilçelerinde hangi parti ve aday yüzde kaç oy aldı sorusu cevabını bulmaya başlayacak. İl ve ilçeler bazında Hakkari yerel seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından yenisafak.com seçim sonuçları ekranında olacak. Haritalı seçim sonuçları sorgulama sayfası üzerinden yasağın kaldırılmasıyla birlikte parti ve adayların yüzde kaç oy aldığını sorgulayabilirsiniz.

YSK SANDIK SORGULAMA

www.ysk.gov.tr internet sitesinden "Sandık Sonuçları ve Tutanakları" bölümünde 2009 yılından bugüne kadar yapılan seçimlerin sonuçları sandık-muhtarlık-ilçe-il bazında yayımlanmaktadır.