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Hakkâri Seçim Sonuçları 2024 - Hakkari Belediye Başkanı Kim Oldu? Kim Kazandı? - Hakkâri Oy Oranı

Hakkâri 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları belli oluyor. Türkiye, 31 Mart 2024 yerel seçimi ile 5 yıl görev yapacak yeni belediye başkanları seçiliyor. Oy verme işlemi sona erdiğinde YSK Türkiye, Hakkari ve ilçelerdeki oy sonuçlarını açıklayacak. Hakkâri seçim sonuçları, kullanılan oy sayısı, katılım oranı, geçerli ve geçersiz oy sonucu, açılan sandık oranı, ilçelerde seçim sonuçları, parti ve ittifaka göre Hakkâri seçim sonuçları, belediye başkan adaylarının oy oranları haberimizde. 2024 Hakkâri oy seçim sonuçları ve son durumu canlı olarak Yeni Şafak'tan takip edebilirsiniz.

14:28 - 31/03/2024 Pazar
Güncelleme: 14:28 - 31/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Hakkari yerel seçim sonuçları 2024
Hakkari yerel seçim sonuçları 2024
, önceki yıllarda gerçekleşen seçim süreçlerinde olduğu gibi oy verme işleminin sona ermesiyle birlikte heyecanla takip edilecek. Sandıkların kapanması ve oy sayımının başlamasıyla birlikte şekillenecek sonuç tablosu Yüksek Seçim Kurulu YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından kamuoyuyla paylaşılabilecek.
HAKKARİ 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart akşamı sayım işleminin başlamasıyla birlikte Hakkari il ve ilçelerinde hangi parti ve aday yüzde kaç oy aldı sorusu cevabını bulmaya başlayacak. İl ve ilçeler bazında Hakkari yerel seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından yenisafak.com seçim sonuçları ekranında olacak. Haritalı seçim sonuçları sorgulama sayfası üzerinden yasağın kaldırılmasıyla birlikte parti ve adayların yüzde kaç oy aldığını sorgulayabilirsiniz.

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

31 Mart akşamı sayım işleminin başlamasıyla birlikte Hakkari il ve ilçelerinde hangi parti ve aday yüzde kaç oy aldı sorusu cevabını bulmaya başlayacak. İl ve ilçeler bazında Hakkari yerel seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından yenisafak.com seçim sonuçları ekranında olacak. Haritalı seçim sonuçları sorgulama sayfası üzerinden yasağın kaldırılmasıyla birlikte parti ve adayların yüzde kaç oy aldığını sorgulayabilirsiniz.

YSK SANDIK SORGULAMA

www.ysk.gov.tr internet sitesinden "Sandık Sonuçları ve Tutanakları" bölümünde 2009 yılından bugüne kadar yapılan seçimlerin sonuçları sandık-muhtarlık-ilçe-il bazında yayımlanmaktadır.

Ayrıca Seçim Arşivi sayfamızdan seçimlere ait ilçe seçim kurulları tarafından oluşturulan birleştirme tutanaklarına ulaşabilirsiniz.

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Yeniden Refah Partisi Adalar Seçim Sonuçları- 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları Yeniden Refah Partisi Adalar Canlı Oy Oranları