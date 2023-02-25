Hatay’da depremde toplamda kaç bina yıkıldı? Hatay’da yıkılacak ve ağır hasarlı bina sayısı kaç?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından büyük yıkımın yaşandığı Hatay’a yaptığı ziyarette açıklamalarda bulundu.

HATAY’DA DEPREMDE TOPLAMDA KAÇ BİNA YIKILDI? HATAY’DA YIKILACAK VE AĞIR HASARLI BİNA SAYISI KAÇ?

Bakan Kurum, hasar tespit çalışmalarındaki son duruma ilişkin, "4 milyon 658 bin bağımsız bölümde 1 milyon 316 bin binanın incelemesi, hasar tespiti tamamlanmış durumda ve 534 bin bağımsız bölümden oluşan 173 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık ve hasar tespitte de yüzde 80 seviyelerini geçtik. Hasarın yoğun olduğu yerlerde de yüzde 90 seviyelerini aştık. Hatay’ımızda da şu an itibarıyla 51 bin binada 195 bin bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık. Hasar tespitlerinin tamamlanmasına müteakip etap etap konutlarımızın ihalelerini de yaparak sözleşmeleriyle birlikte inşaat sürecini yürütüyor olacağız" dedi.

HATAY’DA KAÇ KONUT YAPILACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay genelinde mart ayında 7 bin 726, nisan-mayıs aylarında da 42 bin 800 konutun inşasına hem merkezde hem de depremden hasar gören ilçelerde başlayacaklarını bildirdi.





Kurum, Hatay'da yapılacak yeni konutlara ilişkin olarak da "Mart ve nisan aylarında 50 bin konutumuzu öncelikli Hatay'da hem merkezde, hem de ilçelerde yapmak üzere bir planlama yaptık. Mart ayı sonuna kadar 14 bin bağımsız bölümün inşa sözleşmesini tamamlamış olacağız. 21 Şubat’ta başlattığımız yapım sürecinde bugün itibarıyla da 4 günde 10 bin 12 yeni yuvamızın sözleşmelerini imzalamış ve inşaat sürecine başlamış olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi mart ve nisan aylarında 200 bini merkezlerde, 73 bini köylerde olmak üzere 273 binin ihalesini, sözleşme süreçlerini başlatıyoruz." bilgisini verdi.





Bakan Kurum, İskenderun, Hatay ve Kırıkhan'da, merkez Defne'de afet konut alanlarına ilişkin yerlerin ön çalışmalarını yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Şimdi ayrıntılı jeolojik etütler başladı. Bu kapsamda da ovadan dağa doğru, Amanos dağlarının eteklerine doğru sağlam zemini bulduğumuz, sıvılaşmanın olmadığı, fay hattına mesafesinin uzak olduğu alanları tercih ettik. Ve burada şehrimizin yöneticileriyle, şehrimizdeki demografik yapıyı, kültürel dokuyu koruyacak anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz ve ilk önce bu rezerv alanlardan başlayacağız. Toplamda 50 bin 526 konutun inşa sürecini inşallah 2 ay içerisinde başlatmış olacağız. Hatay genelinde mart ayında 7 bin 726 konut, yine nisan-mayıs aylarında da 42 bin 800 konutumuzun hem merkezde, hem de depremden hasar gören ilçelerimizde başlatmış olacağız. Antakya özeline baktığımızda da 4 bin 250 konut yine nisan-mayıs aylarında da 33 bin 850 konut olmak üzere 38 bin 100 konutu başlatmış olacağız."















