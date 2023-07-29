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'1 buçuk milyon öğrencinin sportif yetenek taraması yapıldı'

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Bak, 2020-2021-2022 dönemlerinde ‘Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı’ kapsamında 1.459.816 öğrencinin genel tarama test ve ölçümlerine katıldığını açıkladı.

14:12 . 29/07/2023 Saturday
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, yetenekli öğrencileri spora yönlendirmek amacıyla başlatmış olduğumuz program kapsamında 2020-2021-2022 dönemlerinde bir milyon 459 bin 816 öğrencinin sportif yetenek taraması yapıldığını, spora yatkın bulunan 95 bin 946 öğrencinin ise sporcu eğitimi ve gelişimi eğitim programına davet edildiğini söyledi.

Sporcu Eğitimi ve Gelişimi Programını başarı ile tamamlayarak kapsamlı test ve ölçümlere katılan 36.818 öğrencinin spor karnesi ilan edilmek üzere hazırlandığını belirten Bakan Bak, “Öğrencilerin spor karneleri en yatkın oldukları branştan daha az yatkın oldukları branşlara göre gruplanarak gösterilmektedir. Spor karnelerine veliler e-devlet üzerinden erişim sağlayabileceklerdir” dedi.

Bakan Bak, sözlerine şu şekilde devam etti:


“Ülkemiz, genç ve dinamik nüfusu ile sporda en ön sıralarda olmayı hak ediyor. Bize burada düşen görev ise gençlerimizin yeteneklerini en doğru şekilde ortaya çıkarmaktan geçiyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde başlatılan tesisleşme hamlesiyle Avrupa'nın en iyi spor tesislerine sahip ülkeleri arasındayız. Tesisleşmenin büyük ölçüde tamamlanması ile birlikte, bütün branşlarda yetenekli öğrencileri spora yönlendirmek ve ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil edecek sporcu potansiyelimizi ortaya çıkarmak amacıyla ‘Sportif Yetenek Taraması Programı'nı başlattık. Bu kapsamda temel hedefimiz sporu ülkemizin tabanına yayarak bir yaşam felsefesi haline getirmektir. Bunu başarmak için de okul öncesinden itibaren o kültürü kazandırma, yetenekleri keşfetme adına hepimize görev düşüyor. Başlattığımız yetenek taraması testi ile öğrenciler, uzmanlar tarafından yeteneklerine uygun branşlara yönlendiriliyor. Spor kültürüne küçük yaşlarda sahip olmaları sağlanıyor. Yetenek Taraması Programı ile geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeye devam edeceğiz” dedi.

#Osman Aşkın Bak
#Gençlik ve Spor Bakanlığı
#Spor
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