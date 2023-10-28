100 yıldır kalplerde çalan beste: Zamanın sesinden 'İstiklâl Marşı'

Geçmişi ve geleceği bir araya getiren bu özel projenin parçası olarak, tarihi saatlerin karakteristik sesleri, özenle kaydedilip gelişmiş yapay zeka algoritmaları ve ses mühendislerinin dokunuşlarıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin İstiklal Marşı, özgün bir besteyle yeniden yorumlandı. Sanat ve teknolojiyi bir araya getiren bu proje, izleyenleri “Her saat, her dakika, her saniye… Sonsuza Kadar Cumhuriyet” mesajıyla zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Temelleri 1971 yılında atılan Saat&Saat, 1994 yılından itibaren markalaşıp dünyaca ünlü markaların Türkiye’de distribütörlüğünü alarak müşteri memnuniyeti odaklı, kaliteden asla taviz vermeyen, profesyonel bir yönetim anlayışla büyümesini sürdürdü. 2006 yılında perakende sektörüne adım atan Saat&Saat, 2016’da dünya markası Welder’in tüm haklarını satın aldı ve aynı yıl Wesse markasını da portföyüne ekledi. 2017’de Cerruti 1881 markasının Türkiye lisans anlaşmasını yaptı. 2020 yılında ise Jacques Philippe markasını kendi bünyesine katıp, U.S. Polo Assn. markasının da 34 ülkede üretim ve satış haklarını alarak global arenaya adım attı. 2021 yılında Milano X Change markasının da haklarını satın alan Saat&Saat; RaymondWeil, Maurice Lacroix, Versace, Emporio Armani, Gc, Michael Kors, Guess, Fossil, TommyHilfiger, Lacoste, Diesel, DKNY, Skagen gibi dünyaca ünlü 30’a yakın markanın Türkiye distribütörlüğünü yürütüyor. 165 mağazası ve 600 bayisinin yanı sıra dünyaca ünlü saatleri www.saatvesaat.com.tr adresi üzerinden de saat tutkunlarının beğenisine sunuyor. Türkiye’de tek yetkili teknik servis hizmetini de sunan Saat&Saat, ayrıca sektörde ilk ve tek olan “tüm mağazalarda teknik servis” hizmetiyle markası ne olursa olsun tüm saatler için teknik destek sağlıyor.