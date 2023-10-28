100 yıldır kalplerde çalan beste: Zamanın sesinden 'İstiklâl Marşı'

Saat&Saat.
Saat&Saat "100 Yıldır Kalplerde Çalan Tek Beste" mesajıyla yayınlanan projede farklı dönemlerden seçilen saatlerle geçmişimize saygı duruşu yapmanın yanı sıra geleceğe ilham vermek amacıyla ‘Her saat, her dakika, her saniye boyunca Cumhuriyet'in sonsuzlukta yankılandığının altını çiziyor.
Geçmişi ve geleceği bir araya getiren bu özel projenin parçası olarak, tarihi saatlerin karakteristik sesleri, özenle kaydedilip gelişmiş yapay zeka algoritmaları ve ses mühendislerinin dokunuşlarıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin İstiklal Marşı, özgün bir besteyle yeniden yorumlandı. Sanat ve teknolojiyi bir araya getiren bu proje, izleyenleri “Her saat, her dakika, her saniye… Sonsuza Kadar Cumhuriyet” mesajıyla zamanda yolculuğa çıkarıyor.
Saat&Saat, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutlayan anlamlı bu reklam filmini SALVO ile gerçekleştirdi.
Marka: Saat&Saat
Marka Temsilcisi/ Ekibi: Ayşem Suner, Berfin Albayrak, Ceren Kavaklı
Reklam Ajansı: SALVO
Yönetici Kreatif Direktör: Okan Saykun
Kreatif Direktör: Hamit Dereçayır
Kreatif Ekip: Sezer Başoğlu, Necati Arıcı
Ajans Prodüktörü: Gürkan Akkuş
Müşteri İlişkileri Direktörü: Cem Taşkıran
Dijital Grup Direktörü: Reha Kocabaşoğlu
Dijital Ekip: Yiğit Özel, Demet Tuna
Prodüksiyon: Piktora Yapım
Yönetmen: Fatih Ahmet Kaya
Görüntü Yönetmeni: Can Dolu
Prodüktör: Burcu Can
Müzik: Jinglecave – Uğur Akyürek
Temelleri 1971 yılında atılan Saat&Saat, 1994 yılından itibaren markalaşıp dünyaca ünlü markaların Türkiye’de distribütörlüğünü alarak müşteri memnuniyeti odaklı, kaliteden asla taviz vermeyen, profesyonel bir yönetim anlayışla büyümesini sürdürdü. 2006 yılında perakende sektörüne adım atan Saat&Saat, 2016’da dünya markası Welder’in tüm haklarını satın aldı ve aynı yıl Wesse markasını da portföyüne ekledi. 2017’de Cerruti 1881 markasının Türkiye lisans anlaşmasını yaptı. 2020 yılında ise Jacques Philippe markasını kendi bünyesine katıp, U.S. Polo Assn. markasının da 34 ülkede üretim ve satış haklarını alarak global arenaya adım attı. 2021 yılında Milano X Change markasının da haklarını satın alan Saat&Saat; RaymondWeil, Maurice Lacroix, Versace, Emporio Armani, Gc, Michael Kors, Guess, Fossil, TommyHilfiger, Lacoste, Diesel, DKNY, Skagen gibi dünyaca ünlü 30’a yakın markanın Türkiye distribütörlüğünü yürütüyor. 165 mağazası ve 600 bayisinin yanı sıra dünyaca ünlü saatleri www.saatvesaat.com.tr adresi üzerinden de saat tutkunlarının beğenisine sunuyor. Türkiye’de tek yetkili teknik servis hizmetini de sunan Saat&Saat, ayrıca sektörde ilk ve tek olan “tüm mağazalarda teknik servis” hizmetiyle markası ne olursa olsun tüm saatler için teknik destek sağlıyor.