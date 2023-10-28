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Hayat

100 yıldır kalplerde çalan beste: Zamanın sesinden 'İstiklâl Marşı'

Türkiye’nin saatçisi Saat&Saat, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutlamak için anlamlı bir reklam filmi yayınladı ve antika saatlerin çıkardıkları seslerle yapay zeka teknolojisini kullanarak Türkiye Cumhuriyeti'nin nişanesi olan İstiklal Marşı’nı yeniden yorumladı.

13:54 - 28/10/2023 Cumartesi
Güncelleme: 14:07 - 28/10/2023 Cumartesi
Diğer
Saat&Saat.

Saat&Saat.

Saat&Saat "100 Yıldır Kalplerde Çalan Tek Beste" mesajıyla yayınlanan projede farklı dönemlerden seçilen saatlerle geçmişimize saygı duruşu yapmanın yanı sıra geleceğe ilham vermek amacıyla ‘Her saat, her dakika, her saniye boyunca Cumhuriyet'in sonsuzlukta yankılandığının altını çiziyor.



Geçmişi ve geleceği bir araya getiren bu özel projenin parçası olarak, tarihi saatlerin karakteristik sesleri, özenle kaydedilip gelişmiş yapay zeka algoritmaları ve ses mühendislerinin dokunuşlarıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin İstiklal Marşı, özgün bir besteyle yeniden yorumlandı. Sanat ve teknolojiyi bir araya getiren bu proje, izleyenleri “Her saat, her dakika, her saniye… Sonsuza Kadar Cumhuriyet” mesajıyla zamanda yolculuğa çıkarıyor.


Saat&Saat, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutlayan anlamlı bu reklam filmini SALVO ile gerçekleştirdi.



Künye Bilgileri

Marka: Saat&Saat

Marka Temsilcisi/ Ekibi: Ayşem Suner, Berfin Albayrak, Ceren Kavaklı

Reklam Ajansı: SALVO

Yönetici Kreatif Direktör: Okan Saykun

Kreatif Direktör: Hamit Dereçayır

Kreatif Ekip: Sezer Başoğlu, Necati Arıcı

Ajans Prodüktörü: Gürkan Akkuş

Müşteri İlişkileri Direktörü: Cem Taşkıran

Dijital Grup Direktörü: Reha Kocabaşoğlu

Dijital Ekip: Yiğit Özel, Demet Tuna

Prodüksiyon: Piktora Yapım

Yönetmen: Fatih Ahmet Kaya

Görüntü Yönetmeni: Can Dolu

Prodüktör: Burcu Can

Müzik: Jinglecave – Uğur Akyürek


Saat&Saat hakkında:

Temelleri 1971 yılında atılan Saat&Saat, 1994 yılından itibaren markalaşıp dünyaca ünlü markaların Türkiye’de distribütörlüğünü alarak müşteri memnuniyeti odaklı, kaliteden asla taviz vermeyen, profesyonel bir yönetim anlayışla büyümesini sürdürdü. 2006 yılında perakende sektörüne adım atan Saat&Saat, 2016’da dünya markası Welder’in tüm haklarını satın aldı ve aynı yıl Wesse markasını da portföyüne ekledi. 2017’de Cerruti 1881 markasının Türkiye lisans anlaşmasını yaptı. 2020 yılında ise Jacques Philippe markasını kendi bünyesine katıp, U.S. Polo Assn. markasının da 34 ülkede üretim ve satış haklarını alarak global arenaya adım attı. 2021 yılında Milano X Change markasının da haklarını satın alan Saat&Saat; RaymondWeil, Maurice Lacroix, Versace, Emporio Armani, Gc, Michael Kors, Guess, Fossil, TommyHilfiger, Lacoste, Diesel, DKNY, Skagen gibi dünyaca ünlü 30’a yakın markanın Türkiye distribütörlüğünü yürütüyor. 165 mağazası ve 600 bayisinin yanı sıra dünyaca ünlü saatleri www.saatvesaat.com.tr adresi üzerinden de saat tutkunlarının beğenisine sunuyor. Türkiye’de tek yetkili teknik servis hizmetini de sunan Saat&Saat, ayrıca sektörde ilk ve tek olan “tüm mağazalarda teknik servis” hizmetiyle markası ne olursa olsun tüm saatler için teknik destek sağlıyor.


#Saat&Saat
#Türkiye
#29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
13 saat önce
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