107 yaşındaki Osman Dede 40 yıl önce evi terk eden oğlunu arıyor

1976 yılında Adana’nın Saimbeyli ilçesine bağlı Ayvacık köyünde yaşayan 107 yaşındaki Osman Küçükçe, kendisinden para isteyen, o tarihlerde 20’li yaşlarda olan oğlu Mustafa Küçükçe ile tartıştı. Tartışmanın ardından bu durumu gurur meselesi yapan Mustafa Küçükçe evi terk ederek önce Adana’nın Ceyhan ilçesine ardından da Adana’ya geldi. Bir süre buralarda değişik işlerde çalışan Mustafa Küçükçe’den bir daha haber alınamadı. Kayıp oğlunun izini süren Osman Küçükçe 1980 yılında oğlu Mustafa Küçükçe’nin İstanbul’da bir banka şubesinden para çektiği bilgisini aldı. 1980 yılından sonra oğlundan herhangi bir haber alamayan ve ölü veya diri olduğunu bilmeyen 107 yaşındaki Osman Küçükçe 2 çocuğundan biri olan ve evin terk erkek çocuğu olan Mustafa Küçükçe’yi dünya gözüyle son bir kez olsun görmek istiyor.

Osman Küçükçe’nin kızından olan torunu Mehmet Çaparoğlu, kayıp dayısını bulmak için yıllar içerisinde çaba gösterdi. Polis ve jandarmaya dilekçeler yazan, hastane ve devlet kurumlarına başvuru yapan Mehmet Çaparoğlu’nun bu girişimleri sonuçsuz kaldı. Kayıp Mustafa Küçükçe’nin herhangi bir izine rastlanmadı. Çünkü Mustafa Küçükçe 40 yıldır kimlik çıkarttırmadı, herhangi bir işlem yapmadı, SGK kaydı yok herhangi bir hastaneye tedavi için gitmedi herhangi bir bankada ise hesabı bulunamadı.

HAYAT Şehit arkadaşının fotoğrafını 47 yıldır kalbinde taşıyor: Onunla gurur duyuyorum

Adeta yok hükmünde yaşayan Mustafa Küçükçe’den umut kesilmişken 2 hafta önce Sağlık Bakanlığından gelen bir yazı aileyi tekrar umutlandırdı. Kayıp Mustafa Küçükçe 14 Nisan 2019 tarihinde yapılan bir polis kontrolünde kimliğini ispat edemediğinden dolayı İstanbul Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alındı ve alınan parmak izinde şahsın 1954 doğumlu Adana Saimbeyli ilçesi Ayvacık köyü nüfusuna kayıtlı Mustafa Küçükçe olduğu tespit edilerek sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Bu bilgiyi alan torun Mehmet Çaparoğlu dayısının yaşadığını 40 yılın ardından İstanbul’da ortaya çıktığını dedesi Osman Küçükçe’ye söyledi.

Şu anda 107 yaşında olan Osman Küçükçe ise “Oğlumu bana getirin ben bir yere gidemiyorum. Onu son bir kez olsun göreyim” diyerek yakınlarına seslendi.

ANNESİ GÖREMEDEN HAYATINI KAYBETTİ

Dayısı Mustafa Küçükçe’nin kaybolmasının hikayesini anlatan Mehmet Çaparoğlu, “Dayım evin tek oğlu, bir de benim annem var. Ninem kayıp oğlunu göremeden öldü. Annem ise yine kardeşini son bir kez göremeden o da öldü. Dedem şimdi 107 yaşında ve oğlunu son kez dünya gözüyle görmek istiyor. Bizim de tüm gayretimiz bu. Dayım gururlu biriydi. Şu anda 67 yaşında. Dedemden bir para istiyor o da vermiyor. Bunu gurur meselesi yapıyor ve evi terk ederek kaçıp gidiyor. Biz o tarihten bu yana haber alamadık. Şu anda İstanbul’da ve sanırım akli dengesi de pek yerinde olmayabilir. İstanbul’da nerede olduğunu bilmiyoruz. Dayımın bulunup dedem ile kavuşmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

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FOTOĞRAF 8 Gölcük ilçesinde yaşayan Vahdettin Er, 2000 yılında kaybolan oğlu Serkan Er'i bulabilmek için arayışları aralıksız sürdürüyor. . O dönem 15 yaşında olan Serkan'ın kaybolmasından kendisini sorumlu tutan Er, aradan geçen süreçte hem işini kaybetmesine hem de eşiyle boşanmasına rağmen oğlunu aramaktan vazgeçmedi. Oğlunun fotoğrafını ilçenin çeşitli yerlerine yapıştırarak çare arayan Vahdettin Er, Serkan'ı gören ya da tanıyan kişilerin kendisine ulaşmasını istedi. Kaybolmadan önce oğluna internet kafeye gittiği için tokat attığını anlatan Vahdettin Er, Benim çocuğumun kaybolduğu yıllarda ben okuldan bir hafta izin almıştım ona. Annesi hasta olduğu için onu hastaneye yatıracaktık. Oğlumu sabah çarşıya gönderdim. O dönemlerde köfte ekmek tezgahımız vardı. Sabah saat 07.00'de tezgahı açtı. Çarşıya gelip, onu arayınca bulamadım. Daha sonra internet kafede buldum. Arkasından dokununca kalktı, dışarı çıktı. Ben de çenesine bir tane vurdum. Malzemeleri alması için para verdim. Sonra da 'Eve git' dedim. Eve gitmemiş. Okula gitmiş. Arkadaşları saat 15.00'te benden köfte almaya geldi. Ben onlara, 'Serkan'ı gördünüz mü?' diye sorunca, bana 'Serkan'ın eve gideceği şeklinde bazı şeyler söyledi' dediler. Ben de korkup tezgahı kapattım ve bunun peşine düştüm. Ama bulamadım. Kaybolduktan 2 gün sonra bir telefon açtı. 'Baba, nasılsın?' deyip kapadı. Bir daha da sesini duyamadım. Kaybolduktan sonraki sabah öğretmenleri İzmit'ten gelirken, Seymen'de durakta görmüşler. Onlara, 'Annem hastanede yatıyor. Onu görmeye gidiyorum' demiş. Bir daha da gören olmamış. Öğretmen okula gelince diğer öğrenciler Serkan'ın kayıp olduğunu söylemişler. O da, 'Eyvah' demiş ama iş işten geçti. Eğer Serkan'ı gören, bilen, tanıyan varsa, Allah rızası için bize bir haber versin dedi. Oğlunu bulmak için tüm varlığını sattığını söyleyen Vahdettin Er, Ben oğlumu 21 yıldır arıyorum. Bir haber çıkaramadım. Elimde, avucumda ne varsa döktüm. Şu anda perişan bir durumdayım. Param olsa bir o kadar daha dökerdim. Yeter ki oğlumdan en ufak bir haber çıkarayım. 21 yıl geçmesine rağmen halen acım taze. Onunla yatıp, onunla kalkıyorum. Bugün perişan bir haldeyim. Ben oğlumu aramaktan vazgeçmedim, geçmeyeceğim. Elimde neyim var, neyim yoksa onun yoluna döktüm ve dökeceğim. Bugün içim yanıyor. Her sabah kalktığımda kahroluyorum. Ne olursunuz, bilen, gören varsa bir haber versin. Bu acıyla artık yaşayamıyorum. Ben KOAH hastasıyım. Lütfen bize yardımcı olun diye konuştu. 21 yıldır kayıp oğlunu arıyor: Bu acıyla artık yaşayamıyorum Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 2000 yılında kaybolan oğlu Serkan'ı 21 yıldır ara vermeden arayan ve bu süreçte hastalanan Vahdettin Er, oğlunun bulmak için tüm mal varlığını satarken, oğlu Serkan hakkında bilgisi olanların ise kendisine ulaşmaları için çağrıda bulunuyor. BiP'te paylaş

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