​12. Dergi Günleri başlıyor

DERGİBİR kurucu başkanı ve dergi fuarlarının da banisi olan Asım Gültekin için özel bir alanın olacağı fuarda Gültekin'e ait eserler, ona özel yayımlanan dergiler, kitaplar ve fotoğraflar sergilenecek. Konuyla ilgili DERGİBİR Başkanı Metin Uçar şöyle konuştu:

“Bu yılki Uluslararası Dergi Günleri’ni, bir vefa borcu olarak kurucu başkanımız merhum Asım Gültekin anısına gerçekleştiriyoruz. Arkadaşımız, kardeşimiz Asım Gültekin, benzeri olmayan önemli bir fikri hayata geçirdi ve faaliyetler dergi dostu, delisi, emekçisi arkadaşlarımızın katkısıyla bugüne kadar geldi. 2010 senesinde başlayan bu kültürel birlikteliği, çizgiyi kıymetli dergici arkadaşlarımızın da gayretleriyle, destekleriyle daha da geliştirerek ve genişleterek ileriye taşıma gayretindeyiz. Bu yıl 29 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz Uluslararası Dergi Günleri’nde çok sayıda etkinlik yer alacak.

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Osmanlıca hızlı okuma yazma kursundan, dergi atölyelerine, mini konserlerden panellere, okur yazar buluşmalarından çizim, grafik söyleşi/gösteri/atölyelerine kadar birçok etkinlikle bir araya geleceğiz. Ziyaretçilerimiz gönül rahatlığıyla etkinliklere gelebilirler. Açık alanda yapılacak bu etkinliklerde pandemi şartları gereğince tüm önlemler alınmış olacak. Açık havada çocuk, bilim, sanat, kitap, tarih vb. birçok alanda yüzlerce dergi sizi bekliyor olacak”

