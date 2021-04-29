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Hayat 15 bin liralık senedin başına 6yı eklediler yaşlı adamın hayatı karardı Her şeyini aldılar evinden attılar
AKTÜEL

15 bin liralık senedin başına 6'yı eklediler yaşlı adamın hayatı karardı: Her şeyini aldılar evinden attılar​

15 bin liralık senedin başına 6'yı eklediler yaşlı adamın hayatı karardı: Her şeyini aldılar evinden attılar

Esenyurt’ta yaşayan İsmail Çubukçu, evlerinin çatısını yaptırmak için 15 bin liralık senede imza attı. Senet imzalandıktan sonra başına 6 rakamının eklenmesiyle 615 bin liralık senede imza atmış olan Çubuk ailesinin hayatı karardı. Evinin önünde eşyaları ile ortada kalan aile yetkililerden yardım bekliyor.

Haber Merkezi İHA
15 bin liralık senedin başına 6yı eklediler yaşlı adamın hayatı karardı: Her şeyini aldılar evinden attılar​
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2017 yılında evinin çatısını tamir etmek için arkadaşından borç para isteyen 65 yaşındaki İsmail Çubukçu’nun hayatı senet imzalamasıyla karardı. 15 bin TL borç para için senede imza atan yaşlı adam iddiaya göre, senede yazılan rakamların başına “6” eklenmesiyle 615 bin TL’lik borcu üzerine aldı. 30.05.2017 tarihinde düzenlenen 615 bin TL’lik senedin 31.05.2017 tarihinde ödeme tarihi düzenlemesine de dikkat geçen Çubukçu bu düpedüz sahtekârlık diye dert yandı. 40 senelik hayat arkadaşıyla sokakta kalan adam, yetkililerden yardım istedi.

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HER ŞEYİNİ ALIP SOKAĞA ATTILAR

Evimin çatısı aktığından dolayı 15 bin TL bir paraya ihtiyacım vardı. Bende komşuma sordum o da bende yok ama borç alabileceğimiz kişiler var diyerek birileri getirdi. “15 bin TL ihtiyacını karşılayacağız” dediler bana. Daha sonra 15 bin TL bana getirdiler bir de senet imzalattılar. Yalnız senedi ben elime almadım onlarda kaldı. Daha sonra bu senette ki rakamın başına 6 ekleyerek 615 bin TL yaptılar. Beni de icraya vererek elimde ne var ne yok aldılar. En son evim kalmıştı belediye ekipleriyle birlikte geldiler, beni sokağa attılar.

  • Biz iki gündür dışarıda soğukta uyuyoruz. Ben hanıma yer yatağı yaptım o uyuyor ben sabaha kadar hanımımı bekledim. Şu anda yemeğe ekmeğimiz yok. İddiaya göre ben 615 bin TL senet imzalamışım ve bir gün sonra ödemek için düzenlenmiş. Akla mantığa sığar mı bu durum? Bu düpedüz sahtekarlıktır.

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