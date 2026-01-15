150 yıllık Mushaf yeniden neşredildi

Türkiye’nin yazma eser hafızasında tarihi bir eşik daha aşıldı. Osmanlı hat sanatında sülüs ve nesih üslubunun zirve ismi kabul edilen Şevki Efendi’nin el yazması mushafı, aradan geçen yaklaşık 150 yılın ardından ilk kez neşredildi. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (TÜYEK) bünyesinde kurulan Yazma Mushaflar Dairesi Başkanlığı’nın ilk yayını olan Şevki Efendi Mushafı, Taksim Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen programla kamuoyuna tanıtıldı.

HAT TARİHİNDE ZİRVENİN ADI

Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şevki Efendi’nin Osmanlı hat geleneğinde yalnızca bir üslup sahibi değil, ekol kurucu bir isim olduğuna dikkat çekti. Ersoy, “Günümüzde mushaf yazan hattatların tamamının takip ettiği yegane üslubun sahibi Şevki Efendi’dir. Yazdığı 25 mushaf arasından, 1878 tarihli olanı seçerek neşrettik. Bu mushaf, alanın uzmanları tarafından mükemmel bir örnek olarak kabul edilmektedir” dedi.

HER SAYFADA HASSAS VE ÖZENLİ ÇALIŞMA

Ersoy, Sultan Reşad’ın şehzadelik döneminde hocasına yazdırdığı bu mushafın tezhibinin dönemin büyük sanatkârlarından Hüseyin Hüsnü Efendi’ye ait olduğunu hatırlatarak, yapılan çalışmanın manevi sorumluluğuna vurgu yaptı: “Kağıdından cildine, kutusundan rengine kadar en gelişmiş baskı teknikleri kullanıldı. Arzu edilen kaliteyi yakalamak için her sayfa defalarca basıldı. Bu mushaf, hattı kadar tezhibi ve cildiyle de muhteşem bir sanat eseridir."

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla 2010 yılında kurulan Türkiye Yazma Eserler Kurumu’nun, yazma eser tarihinde büyük bir kurumsal dönüşümün kapısını araladığını vurgulayan Ersoy, “Yazma mushafların da doğal olarak TÜYEK çatısı altında toplanması gerekmektedir” dedi.



