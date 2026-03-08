Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
16 ameliyata rağmen hayata tutundu: 'Nasıl ayakta durduğumu ben de bilmiyorum'

16 ameliyata rağmen hayata tutundu: 'Nasıl ayakta durduğumu ben de bilmiyorum'

12:398/03/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber
Satı Kokluk
Satı Kokluk

Kırşehir’de yaşayan 4 çocuk annesi Satı Kokluk; çocuk yaşta evlendirildiği hayatında yaşadığı tüm zorluklara rağmen hayata tutunmayı başardı. Kızına böbreğini veren, eşinden boşandıktan sonra dört çocuğunu tek başına büyüten ve lenf kanseriyle mücadele eden Kokluk, geçirdiği 16 ameliyata rağmen yaşam mücadelesinden vazgeçmedi.

Çocuk yaşta evlendirildiğini ve hayatın kendisini birçok kez zorladığını belirten Satı Kokluk, yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen umudunu kaybetmediğini söyledi.

Dört çocuk annesi olduğunu ifade eden Kokluk, "Kızım hastalandığında ona böbreğimi verdim. Bir süre sonra eşimden ayrıldım. Hayatın mutsuz tarafına bakmadan yaşamımı sürdürmeye çalıştım" dedi. Yaklaşık 5 yıl önce lenf kanserine yakalandığını anlatan Kokluk, bu süreçte büyük bir mücadele verdiğini belirtti.

Kokluk; "Kimsem yok. Bugüne kadar 16 ameliyat geçirdim. Nasıl ayakta durduğumu ben de bilmiyorum. Ama yine de hayata tutunmaya çalışıyorum" diye konuştu. Kırşehir’de İş Kur aracılığıyla çalışarak hayatını sürdürmeye devam eden Kokluk, kadınlara da önemli bir mesaj verdi. Kadınların ekonomik özgürlüklerini kazanmaları gerektiğini vurgulayan Kokluk, "Kadınlar ayakta durabilmek için kendi ekonomik özgürlüklerini kazanmalı. Hayatta güçlü olmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Yaşadığı tüm zorluklara rağmen yaşam mücadelesini sürdürmeye devam eden Satı Kokluk’un azmi, çevresindekilere de örnek oluyor.

#Kırşehir
#Ameliyat
#Hayat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ İstanbul kura çekilişi 2026: İstanbul TOKİ çekimi ne zaman, bu hafta mı?