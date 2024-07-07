180 ülkeden cerrahlar Türkiye’de buluşuyor

Dünyanın beş ayrı kıtasından yaklaşık 2500 cerrahın kongreye katılması bekleniyor. 25-28 Haziran 2024 tarihlerinde Rodos’ta düzenlenen 11. Dünya Acil Cerrahi Kongresi'nde (11th World Society Congress on Emergency Surgery) Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği tarafından yapılan 2025 yılı için adaylık başvurusu, kongreye katılan tüm ülke delegeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi. Bu sayede Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği’nin 30’ncu kuruluş yıl dönümünde 180 ülkeden önemli hekimle Antalya'da bir araya gelecek.