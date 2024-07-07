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Hayat

180 ülkeden cerrahlar Türkiye’de buluşuyor

12. Dünya Acil Cerrahi Kongresi 2025 yılında Türkiye’de gerçekleştirilecek.

04:00 - 7/07/2024 الأحد
Güncelleme: 01:12 - 7/07/2024 الأحد
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Dünyanın beş ayrı kıtasından yaklaşık 2500 cerrahın kongreye katılması bekleniyor. 25-28 Haziran 2024 tarihlerinde Rodos’ta düzenlenen 11. Dünya Acil Cerrahi Kongresi'nde (11th World Society Congress on Emergency Surgery) Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği tarafından yapılan 2025 yılı için adaylık başvurusu, kongreye katılan tüm ülke delegeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi. Bu sayede Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği’nin 30’ncu kuruluş yıl dönümünde 180 ülkeden önemli hekimle Antalya'da bir araya gelecek.

GENÇ HEKİMLERE FAYDA SAĞLAYACAK

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Eryılmaz, “Düzenleyeceğimiz bu Dünya Acil Cerrahi Kongresi'nde ülkemizin cerrahi birikimlerini tüm dünya ile paylaşma fırsatımız olacak. Aynı zamanda dünya ülkelerindeki meslektaşlarımızın çalışmalarını da ülkemizdeki genç meslektaşlarımızın bilgilerine sunacağız” dedi.



#Dünya Acil Cerrahi Kongresi
#Sağlık
#Toplum
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