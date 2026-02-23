2 yılda 40 metrelik kuyu kazdı: Amacına ulaşamadan tutuklandı

Payas ilçesi Çağlalık Mahallesi’nde yaşayan C.K. isimli şahıs, define hevesiyle evinin bahçesinde kuyu kazma ya başladı. Durumun fark edilmesi üzerine Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Payas İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerince kültür ve tabiat eşyalarına yönelik kaçakçılık suçları ile ilgili yapılan saha çalışması yapıldı.

Şüpheli şahsın ikametinde ve arazisinde ve bahçesinde yapılan aramalarda; elektrik ve havalandırma düzenekleri kurulu olan yaklaşık 40 metre derinlikte ve 3 metre genişliğinde tünel, ve belli bir genişlik ve yükseklikte çukur tespit edildi. Olay yerinde; yük taşıyıcı vinç, jeneratör, gaz maskesi ve filtresi, dedektör, tarihi eser arama çubuğu, kırıcı, çok sayıda kazma, kürek, halat ve elektrik kablosu ele geçirildi.