Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
2025 yılında telif gelirleri 3 milyar lirayı aşarak tarihi bir rekora ulaştı

2025 yılında telif gelirleri 3 milyar lirayı aşarak tarihi bir rekora ulaştı

12:1530/12/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bakan Ersoy, telif gelirlerine ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Ersoy, telif gelirlerine ilişkin açıklama yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, eğitimden mevzuata, üretimden korumaya kadar telif hakları alanında kalıcı, adil ve güçlü bir yapı oluşturma çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

Müzik Lisans Belgesi uygulamasıyla, konaklama tesislerinde 40 yılı aşkın süredir devam eden telif problemleri kalıcı biçimde çözüme kavuşturuldu. Müzik Lisansına İlişkin İş Birliği Protokolü sayesinde gastronomi sektörü ile müzik meslek birlikleri arasında yeni bir dönem başlatılırken, meslek birliklerinin telif gelirleri son üç yılda 7 kat artış gösterdi. 2025 yılında telif gelirleri 3 milyar TL’yi aşarak tarihi bir rekora ulaştı.


Yayıncılık ve Yapım Alanında Üretim Arttı

Yayıncılık ve yapım alanında üretim ivmesi güçlenirken, 2025 yılında 62.062 yeni kitap yayımlandı ve toplam 405 milyon kitap nüshası üretildi. Tescil edilen eserlerde ise dijital ve sanatsal alanlar öne çıktı; 1.569 bilgisayar programı, 1.480 müzik albümü, 1.331 ilim ve edebiyat eseri ile 520 sinema filmi en çok tescil edilen alanlar arasında yer aldı.









#telif
#gelir
#Kültür ve Turizm Bakanlığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kastamonu’da okullar tatil mi? Valilikten kar tatili açıklaması yapıldı mı?